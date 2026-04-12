Ιστορική απόφαση της Ουνιόν Βερολίνου: Προσέλαβε για πρώτη φορά γυναίκα προπονήτρια στη Bundesliga
Η ήττα από τη Χάιντενχαϊμ έφερε αλλαγές στην ομάδα του Βερολίνου, που προχώρησε στην πρόσληψη της Μαρί-Λουίζ Έτα.
Η Ουνιόν Βερολίνου ηττήθηκε με (3-1) από την Χαϊντενχάιμ για την 29η αγωνιστική της Bundesliga. Οι ιθύνοντες της γερμανικής ομάδας λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση έλυσαν την συνεργασία τους με τον προπονητή Στέφεν Μπάουμγκαρτ.
Η αποχώρηση του Γερμανού τεχνικού, ωστόσο σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη σύγχρονη ιστορία της Bundesliga. Η διοίκηση της Ουνιόν Βερολίνου αποφάσισε πως τα ηνία της ομάδας θα αναλάβει η Μαρί-Λουίζ Έτα, η μέχρι πρότινος προπονήτρια της U19 του συλλόγου. Η 34χρονη είναι η πρώτη γυναίκα πρωταθλήτρια στην ιστορία του πρωταθλήματος, που προσλαμβάνεται από σύλλογο και θα εκτελέσει χρέη υπηρεσιακής προπονήτριας, καθώς από το καλοκαίρι θα βρίσκεται στο τιμόνι της γυναικείας ομάδας του συλλόγου.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Γερμανίδα έχει βρεθεί στην ίδια θέση όταν πριν από δυο χρόνια, ο τότε «head coach» Νέναντ Μπιέλιτσα είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές για το επεισόδιο με τον Λερόι Σανέ, αναλαμβάνοντας τον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου σαν αντικαταστάτρια.
Πλέον είναι με κάθε επισημότητα η πρώτη γυναίκα που εκτελεί χρέη πρώτου προπονητή στο γερμανικό πρωτάθλημα.