Ιστορική απόφαση της Ουνιόν Βερολίνου: Προσέλαβε για πρώτη φορά γυναίκα προπονήτρια στη Bundesliga

Η Ουνιόν Βερολίνου ηττήθηκε με (3-1) από την Χαϊντενχάιμ για την 29η αγωνιστική της Bundesliga. Οι ιθύνοντες της γερμανικής ομάδας λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση έλυσαν την συνεργασία τους με τον προπονητή Στέφεν Μπάουμγκαρτ.

Η αποχώρηση του Γερμανού τεχνικού, ωστόσο σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη σύγχρονη ιστορία της Bundesliga. Η διοίκηση της Ουνιόν Βερολίνου αποφάσισε πως τα ηνία της ομάδας θα αναλάβει η Μαρί-Λουίζ Έτα, η μέχρι πρότινος προπονήτρια της U19 του συλλόγου. Η 34χρονη είναι η πρώτη γυναίκα πρωταθλήτρια στην ιστορία του πρωταθλήματος, που προσλαμβάνεται από σύλλογο και θα εκτελέσει χρέη υπηρεσιακής προπονήτριας, καθώς από το καλοκαίρι θα βρίσκεται στο τιμόνι της γυναικείας ομάδας του συλλόγου.

The men’s first team will tackle the final phase of the season under the leadership of Marie-Louise Eta, previously coach of the U-19s and future head coach of the women’s first team.



"One of Union’s strengths has always been, and remains, the ability to pull together in such… pic.twitter.com/gzfSJoORqW — 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) April 11, 2026

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Γερμανίδα έχει βρεθεί στην ίδια θέση όταν πριν από δυο χρόνια, ο τότε «head coach» Νέναντ Μπιέλιτσα είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές για το επεισόδιο με τον Λερόι Σανέ, αναλαμβάνοντας τον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου σαν αντικαταστάτρια.

Πλέον είναι με κάθε επισημότητα η πρώτη γυναίκα που εκτελεί χρέη πρώτου προπονητή στο γερμανικό πρωτάθλημα.