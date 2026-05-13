Ιστορική επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος για τη συνάντηση με τον Σι

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το Air Force One, προσγειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 ώρα Ελλάδας στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας την έναρξη της ιστορικής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα υψηλού συμβολισμού, καθώς κορυφώνεται με το πολυαναμενόμενο τετ α τετ του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Ο Τραμπ συνοδευόταν από τον γιο του, Έρικ Τραμπ, αλλά και κορυφαία ονόματα του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ.

Θερμή υποδοχή με κόκκινο χαλί και σημαίες

Η υποδοχή του Αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο ήταν ιδιαίτερα θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και περίπου 300 σημαιάκια των ΗΠΑ και της Κίνας να κοσμούν τον χώρο άφιξης.

Τον Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε ο Κινέζος αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ, επιλογή που ερμηνεύεται ως ένδειξη ιδιαίτερου σεβασμού από την κινεζική ηγεσία προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς κατά την προηγούμενη επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, το 2017, την υποδοχή είχε πραγματοποιήσει αξιωματούχος χαμηλότερου επιπέδου.

Μετά τις χειραψίες με την κινεζική αντιπροσωπεία, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο θωρακισμένο προεδρικό όχημα «The Beast» και αναχώρησε για το κέντρο της πόλης.

HAPPENING NOW: President Trump’s motorcade departs the airport in Beijing following a formal state welcome ahead of his high-stakes summit with Chinese President Xi Jinping. pic.twitter.com/yB2aHN2c3k — Fox News (@FoxNews) May 13, 2026

Στο επίκεντρο εμπόριο, Ιράν και Ταϊβάν

Η συνάντηση Τραμπ - Σι πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, με φόντο τον πρόσφατο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται ζητήματα όπως το διεθνές εμπόριο, η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και η Ταϊβάν.

Η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, χαρακτήρισε την επίσκεψη «τρομερά συμβολική», σημειώνοντας ωστόσο πως «ο πρόεδρος δεν ταξιδεύει ποτέ μόνο για συμβολικούς λόγους».

Όπως ανέφερε, στόχος του Τραμπ είναι να «επανεξισορροπήσει τη σχέση με την Κίνα και να δώσει προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και στο δίκαιο, ώστε να αποκατασταθεί η αμερικανική οικονομική ανεξαρτησία».

Το μήνυμα Τραμπ πριν την αναχώρηση

Λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς την κινεζική ηγεσία, δηλώνοντας:

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο».

«Τρεντάρει» ο Τραμπ στα κινεζικά social media

Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ κυριάρχησε και στα κινεζικά social media, με το hashtag #WelcomeTrumpToChina να βρίσκεται στην κορυφή των trends στην πλατφόρμα Weibo.

Πολλοί χρήστες υποδέχθηκαν θετικά την επίσκεψη, με σχόλια όπως «Καλώς ορίσατε!» και «Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία οφέλη», επαναλαμβάνοντας τη γνωστή διπλωματική ρητορική του Πεκίνου.