Ιστορική ημέρα: Η Ελλάδα γίνεται εν δυνάμει παραγωγός φυσικού αερίου μετά τη συμφωνία με τη Chevron

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, μία από τις ισχυρότερες ενεργειακές πολυεθνικές του πλανήτη, η Chevron, δεσμεύεται επίσημα σε ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ο αμερικανικός κολοσσός υπέγραψε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τη συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο για έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερις περιοχές, σε συνεργασία με τη HELLENiQ Energy. Πρόκειται για θαλάσσιες ζώνες χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, που προκηρύχθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς από το 2025.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το deal όχι απλώς ως επενδυτική συμφωνία, αλλά ως κίνηση που ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο Μουσείο της Ακρόπολης η παρουσίαση των συμβάσεων

Τις συμβάσεις παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αγοράς και διπλωματών.



Παίρνοντας τον λόγο, ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων αποτελεί «εθνική υπόθεση» και κάλεσε την αντιπολίτευση να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που –όπως είπε– «αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου».



«Η Ελλάδα γίνεται εν δυνάμει παραγωγός φυσικού αερίου, προς όφελος της χώρας και των επόμενων γενεών. Η ανάπτυξη στον τομέα ήταν, είναι και θα είναι εθνική υπόθεση και ελπίζουμε να έχει διακομματικό χαρακτήρα», σημείωσε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ CHEVRON-HELLENIQ ENERGY ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Αμερικανικό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η εμπλοκή της Chevron εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αμερικανικό ενεργειακό και στρατηγικό αποτύπωμα στην περιοχή, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών ισορροπιών, με φόντο τις εντάσεις και τη ρητορική της Άγκυρας.



Σαφές μήνυμα έστειλε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «θεμέλιο λίθο» στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

«Ενισχύουμε το ενεργειακό μέλλον των δύο χωρών. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο. Το 2025 ήταν έτος εξαιρετικής συνεργασίας υπό την καθοδήγηση της προεδρίας Τραμπ», ανέφερε, ευχαριστώντας την ελληνική κυβέρνηση για τη δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις.

Το βλέμμα στον Κάθετο Διάδρομο και το LNG

Η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε και στον επόμενο μεγάλο στόχο: τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου.

Όπως σημείωσε, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, με το LNG να φτάνει έως την Ουκρανία, ενισχύοντας –όπως είπε– τόσο την Ελλάδα όσο και τις ΗΠΑ και δημιουργώντας μια εναλλακτική απέναντι στο ρωσικό αέριο.

Σε χρόνο-ρεκόρ η διαδικασία – Σεισμικές έως το 2030, κρίσιμη τριετία 2032-2035

Τον οδικό χάρτη των ερευνών παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνης Στεφάτος, δίνοντας σαφές χρονοδιάγραμμα.



Όπως ανέφερε:

Οι σεισμικές έρευνες ξεκινούν έως το τέλος του έτους

Το πρόγραμμα εκτείνεται έως το 2030

Στο Block 2 οι γεωτρήσεις θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 2032

Η περίοδος 2032–2035 θεωρείται κρίσιμη για πιθανή εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ταχύτητα των διαδικασιών. Η αξιολόγηση και η ολοκλήρωση των συμβάσεων έγινε «στο μισό χρόνο», όπως είπε, από 22 μήνες σε 11 , κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, στέλνει μήνυμα θεσμικής ετοιμότητας.

Οικονομικά οφέλη και επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ

Το οικονομικό αποτύπωμα του εγχειρήματος είναι σημαντικό:

3,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους υπογραφής

Έως 25 εκατ. ευρώ σε training fees

Πρώτο μπόνους παραγωγής έως 45 εκατ. ευρώ

40% επιστροφή εσόδων στο ελληνικό κράτος

Τραπεζικές εγγυήσεις: 17,5 εκατ. (Α’ φάση), 24 εκατ. (Β’), 100 εκατ. ευρώ (Γ’)

Chevron: «Σημείο καμπής για την Ελλάδα»

Από την πλευρά της Chevron, ο αντιπρόεδρος Γκάβιν Λιούις χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «σημείο καμπής» τόσο για την εταιρεία όσο και για τις μελλοντικές αξιοποιήσεις υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Η δήλωση αποτυπώνει την πρόθεση του αμερικανικού κολοσσού να δώσει στρατηγικό βάρος στην ελληνική παρουσία του, σε μια περίοδο όπου η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά αυξημένο ενεργειακό ενδιαφέρον.

Σιάμισιης: «Χωρίς υδρογονάνθρακες δεν υπάρχει ενεργειακή μετάβαση»

Σε πιο ρεαλιστικό τόνο κινήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Energy, Ανδρέας Σιάμισιης. «Δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι θα τα καταφέρουμε χωρίς το κομμάτι των υδρογονανθράκων», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με τη Chevron αποτελεί αναγνώριση της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Παράλληλα δεσμεύθηκε ότι η εταιρεία θα κινηθεί με αυστηρά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, υπευθυνότητας και ουσιαστικής σχέσης με τις τοπικές κοινωνίες, ένα σημείο κρίσιμο για τη δημόσια αποδοχή των έργων.

Τα οικόπεδα και το επενδυτικό σχήμα

Οι συμβάσεις αφορούν τα θαλάσσια blocks «Νότια της Κρήτης I», «Νότια της Κρήτης II», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Α2», για τα οποία η κοινοπραξία είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής τον Οκτώβριο.



Στο επενδυτικό σχήμα, η Chevron κατέχει 70% και τον ρόλο του operator, ενώ η HELLENiQ Energy συμμετέχει με 30%. Μετά την κοινοβουλευτική κύρωση, ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη των ερευνητικών εργασιών στο πεδίο το φθινόπωρο του 2026.

Σεισμικές έρευνες χωρίς… περιττές στάσεις

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι εταιρείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν απευθείας σε στοχευμένες τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, παρακάμπτοντας ενδιάμεσα στάδια.



Ο λόγος είναι απλός, τμήματα των συγκεκριμένων οικοπέδων έχουν ήδη χαρτογραφηθεί στο παρελθόν μέσω προκαταρκτικών ή δισδιάστατων σεισμικών ερευνών, γεγονός που επιτρέπει την επιτάχυνση της διαδικασίας.



Οι νέες εργασίες θα επικεντρωθούν κυρίως σε περιοχές που δεν έχουν επαρκώς ερευνηθεί ή όπου τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν ακριβή γεωλογική αποτύπωση. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτεταμένες θαλάσσιες ζώνες και μεγάλα βάθη, παράγοντες που ανεβάζουν κατακόρυφα τον βαθμό τεχνικής δυσκολίας.

Από τα σεισμικά στη γεώτρηση

Εφόσον τα ευρήματα κριθούν ενθαρρυντικά, το επόμενο –και σαφώς πιο απαιτητικό– βήμα θα είναι η απόφαση για ερευνητική γεώτρηση, ένα έργο υψηλού κόστους και τεχνικής πολυπλοκότητας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη φάση παίζει η επεξεργασία και αξιολόγηση των σεισμικών δεδομένων, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το σημείο στόχευσης. Εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνογνωσία και η τεχνολογική υπεροχή κολοσσών όπως η Chevron.