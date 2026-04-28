Ιστορική ομιλία Καρόλου στο Κογκρέσο: «Η συμμαχία μας από τις σημαντικότερες στην ανθρώπινη ιστορία»

Μια ομιλία με έντονο συμβολισμό, ιστορικές αναφορές και σαφή πολιτικά μηνύματα πραγματοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος Γ' ενώπιον κοινής συνεδρίασης του αμερικανικού Κογκρέσου, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μονάρχης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 1991 που Βρετανός βασιλιάς απευθύνεται στο Κογκρέσο, όταν τότε είχε μιλήσει η Ελισάβετ Β', γεγονός που από μόνο του προσδίδει ιστορικό βάρος στη στιγμή.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Απριλίου 2026 στην Ουάσιγκτον, με τον Κάρολο να δίνει έμφαση στη «βαθιά και αλληλένδετη σχέση» Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου, περιγράφοντας την κοινή τους πορεία ως μια ιστορία «συμφιλίωσης, ανανέωσης και αξιοσημείωτης συνεργασίας».

Μήνυμα ενότητας μετά την επίθεση

Ο Βρετανός μονάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο πρόσφατο περιστατικό ένοπλης βίας που σημειώθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

«Συναντιόμαστε στον απόηχο ενός περιστατικού που επιχείρησε να πλήξει την ηγεσία της χώρας σας και να καλλιεργήσει φόβο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν θα πετύχουν ποτέ», τόνισε με έμφαση, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης.

«250 χρόνια κοινής ιστορίας»

Σε μια ομιλία γεμάτη ιστορικές αναδρομές, ο Κάρολος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών εκτείνονται σε βάθος αιώνων, υπενθυμίζοντας ότι, παρά τις συγκρούσεις του παρελθόντος, η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ισχυρές συμμαχίες παγκοσμίως.

«Από τις πικρές διαιρέσεις πριν από 250 χρόνια, οικοδομήσαμε μια φιλία που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές συμμαχίες στην ανθρώπινη ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αναφορές από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας μέχρι τη Μάγκνα Κάρτα, ο Βρετανός βασιλιάς επιχείρησε να αναδείξει τις κοινές ρίζες των δημοκρατικών θεσμών και των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι η έννοια του κράτους δικαίου αποτελεί κοινό θεμέλιο.

Άμυνα, ΝΑΤΟ και διεθνείς προκλήσεις

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στα ζητήματα ασφάλειας και διεθνών εξελίξεων. Ο Κάρολος επανέλαβε τη σημασία του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για μια «αναγκαία όσο ποτέ» διατλαντική συνεργασία.

Τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά στη μεγαλύτερη ενίσχυση των αμυντικών δαπανών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη προς την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για ανάγκη «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Συγκίνηση για την 11η Σεπτεμβρίου

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά του στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την τραγωδία.

«Ήταν μια καθοριστική στιγμή για την Αμερική και ο πόνος σας έγινε αισθητός σε όλο τον κόσμο. Σταθήκαμε δίπλα σας τότε και στεκόμαστε και σήμερα», σημείωσε, ανακοινώνοντας ότι ο ίδιος και η βασίλισσα θα μεταβούν στη Νέα Υόρκη για να τιμήσουν τα θύματα.

Κλίμα, τεχνολογία και κοινό μέλλον

Ο Κάρολος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην κλιματική κρίση, προειδοποιώντας για την κατάρρευση των φυσικών οικοσυστημάτων και καλώντας σε κοινή δράση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία ΗΠΑ-Βρετανίας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πυρηνική σύντηξη και η φαρμακευτική έρευνα, επισημαίνοντας ότι η καινοτομία αποτελεί κοινό στοίχημα για το μέλλον.

«Η πράξη μετρά περισσότερο από τα λόγια»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Βρετανός μονάρχης επικαλέστηκε τον Αβραάμ Λίνκολν, υπογραμμίζοντας ότι «ο κόσμος μπορεί να μην θυμάται τι λέμε, αλλά δεν ξεχνά ποτέ τι κάνουμε».

Κάλεσε, μάλιστα, τις δύο χώρες να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στις κοινές αξίες, ενόψει και της συμπλήρωσης 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.

Η ομιλία του Καρόλου αποτέλεσε το κεντρικό γεγονός της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ακόμη επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο και τελετές μνήμης για τους πεσόντες στρατιώτες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική στρατηγική σχέση των δύο χωρών.