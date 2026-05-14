Ιστορική ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή: «Δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη η λύση δύο κρατών» στην Κύπρο

Σε κλίμα αδελφοσύνης και υψηλού πολιτικού συμβολισμού, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απηύθυνε ομιλία στο ελληνικό Κοινοβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη.



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέπεμψε πολλαπλά μηνύματα, τόσο για τη διαχρονική συνεργασία και αλληλεγγύη ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μαρτυρική Μεγαλόνησο όσο και για την πορεία επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Για εμάς η λύση των δυο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού πολιτικού και εδαφικού ακρωτηριασμού της Κύπρου». Αυτό είναι το σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση που εξέπεμψε από την ελληνική Βουλή ο Νίκος Χριστοδουλίδης.



Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εμφανίστηκε αισιόδοξος πως «πολύ σύντομα» θα υπάρξουν «χειροπιαστά αποτελέσματα» στο Κυπριακό, λέγοντας πως είναι απολύτως πεπεισμένος πως το το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης και ασφαλιστική δικλείδα για την εξεύρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης.

«Η συνδρομή της Ελλάδας αποκατάστησε ηθικά το “η Κύπρος κείται μακράν”»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε πως οι σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου «διέρχονται στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ», ευχαριστώντας το «φίλο Κυριάκο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, για την πρόσφατη αμυντική συνδρομή της Ελλάδας μετά το αίτημα της Μεγαλονήσου.



«Ήταν η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά την συλλογική μνήμη, ειδικότερα της δικής μου γενιάς με την φράση “η Κύπρος κείται μακράν”», όπως σημείωσε με νόημα.



Το «παρών» στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας έδωσαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος, Κυριάκος Βελόπουλος, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Γεμάτα ήταν τα υπουργικά έδρανα στα οποία κάθονταν, μεταξύ άλλων, οι Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας και Σταύρος Παπασταύρου.



Στην αίθουσα της Ολομέλειας παρευρέθησαν βουλευτές από όλες τις πτέρυγες, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι πρώην πρόεδροι της Βουλής Βύρων Πολύδωρας και Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αλλά και εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος.

Κακλαμάνης: Θα συνεχιστεί ο κοινός αγώνας για επίλυση του Κυπριακού

Μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης έστειλε νωρίτερα ο Νικήτας Κακλαμάνης, τονίζοντας πως η σημερινή ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη αποτελεί μια ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν Ελλάδα και Κύπρο.



Ο πρόεδρος του Σώματος τόνισε πως η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα, δεσμευόμενος πως «με ένταση και πείσμα» θα συνεχιστεί ο κοινός αγώνας για τη δικαίωση της Μεγαλονήσου.



«Η Κύπρος φέρει το βάρος μιας άλυτης πληγής, βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό και προσήλωση στα κοινά μας αιτήματα, με ανανεωμένη επίταση και ζέση και βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Κύπρου υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια για λύση στο Κυπριακό η οποία δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Στην ειδική συνεδρίαση παρέστη ο πρωθυπουργός, αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπουργοί, βουλευτές από όλες τις πτέρυγες, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος καθώς και εκπρόσωποι θρησκευτικών δογμάτων.



Η τελευταία φορά που Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποίησε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας ήταν το 2010, με τον Δημήτρη Χριστόφια να απευθύνεται στο Σώμα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.