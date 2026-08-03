Ιστορική παρέμβαση ΗΠΑ και Ιαπωνίας για το γεν - Η πρώτη κοινή κίνηση εδώ και 28 χρόνια

Η ισχυρή πίεση που δέχεται το ιαπωνικό γεν στις διεθνείς αγορές προκάλεσε μια σπάνια κοινή παρέμβαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, σε μια κίνηση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εδώ και 28 χρόνια.

Η Ουάσιγκτον και το Τόκιο επιβεβαίωσαν ότι παρενέβησαν από κοινού στην αγορά συναλλάγματος, αγοράζοντας γεν με στόχο να στηρίξουν το ιαπωνικό νόμισμα, η ισοτιμία του οποίου έναντι του δολαρίου είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Παράλληλα, οι δύο πλευρές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναλάβουν την παρέμβαση, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

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Στα 164 γεν το δολάριο - Στο επίκεντρο η οικονομική πολιτική της Ιαπωνίας

Η ισοτιμία του γεν είχε υποχωρήσει πρόσφατα στα 164 γεν ανά δολάριο, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1986. Η πτώση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη σημαντική διαφορά των επιτοκίων μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ, αλλά και στις ανησυχίες για τη δημοσιονομική πολιτική της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι.

Η κοινή επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το ακριβές ύψος της παρέμβασης. Σύμφωνα με το Τόκιο, πρόκειται για την πρώτη κοινή παρέμβαση των δύο χωρών από το 1998, με στόχο την ενίσχυση του ιαπωνικού νομίσματος μέσω της αγοράς γεν, μεταδίδει τo Reuters.

Η Ουάσινγκτον και το Τόκιο είχαν πάντως συνεργαστεί και στο παρελθόν στις αγορές συναλλάγματος, όταν το 2011 είχαν προχωρήσει σε πώληση γεν, προκειμένου να περιορίσουν την άνοδο του νομίσματος μετά τον καταστροφικό σεισμό που είχε πλήξει την Ιαπωνία.

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Τραμπ: «Είναι πρώτα απ' όλα μια χειρονομία φιλίας»

Την παρέμβαση επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκομίσουν «χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα» από την απόφαση, ωστόσο υπογράμμισε ότι πρόκειται «πρώτα απ' όλα για μια χειρονομία φιλίας».

«Είμαστε πολύ, πολύ σταθεροί στο χρηματοοικονομικό επίπεδο. Αυτοί, ξέρετε, έχουν ένα γεν που πέφτει και χρειάζονταν λίγη βοήθεια. Και είμαστε πάντα εδώ για την Ιαπωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Reporter: Why is the U.S. intervening to support the Japanese yen at this time?



Trump: Japan’s been very good to us, with the exception, of course, of Pearl Harbor. pic.twitter.com/MY2uFdDBYA — Acyn (@Acyn) August 2, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε μέσω του X ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα διστάσουν να συμμετάσχουν σε νέες κοινές παρεμβάσεις» για τη στήριξη του γεν.

Από την πλευρά της, η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα δήλωσε ότι η κοινή δράση «επέτρεψε να αντιμετωπισθούν η υπερβολική μεταβλητότητα και οι άτακτες κινήσεις του γεν αυτούς τους τελευταίους μήνες».