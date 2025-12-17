Ιστορική ψηφοφορία στην Ευρώπη για την διεύρυνση της πρόσβασης στην άμβλωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της δημιουργίας ενός ταμείου που θα διευρύνει την πρόσβαση στην άμβλωση για γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια ιστορική ψηφοφορία, όπως δημοσίευσε το POLITICO.

Η προτεινόμενη διαδικασία αφορά την καθιέρωση ενός προαιρετικού χρηματοδοτικού μηχανισμού, ο οποίος θα βοηθήσει τις χώρες να παρέχουν υπηρεσίες άμβλωσης σε γυναίκες που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές στη χώρα τους και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα με πιο φιλελεύθερους νόμους. Η πρόταση προήλθε από ευρωπαίες πολίτες μέσω της καμπάνιας “My Voice, My Choice”.

Η ψηφοφορία στο Στρασβούργο κατέληξε με 358 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 79 αποχές.

Μετά την ψηφοφορία, η Αμπίρ Αλ-Σαλάνι από την ομάδα του Renew δήλωσε: «Αυτή η ψήφος είναι μια μεγάλη νίκη για κάθε γυναίκα στην Ευρώπη. Η ΕΕ έδειξε επιτέλους ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα». Η Αλ-Σαλάνι ήταν αυτή που κατέθεσε την πρόταση εκ μέρους της επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

Η Νίκα Κόβατς, συντονίστρια της καμπάνιας για την πρωτοβουλία των πολιτών, δήλωσε στο POLITICO ότι το αποτέλεσμα ήταν «εντελώς απρόβλεπτο», αφού για μια στιγμή φάνηκε ότι οι συντηρητικοί και η ακροδεξιά είχαν κάνει συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, «η σιωπηλή πλειοψηφία βρίσκεται στο πλευρό των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, κάτι που αποτελεί ένα τεράστιο μήνυμα».

Η Επίτροπος Ισότητας, Χάτζα Λαμπίμπ, ανέφερε στους ευρωβουλευτές ότι η Επιτροπή θεωρεί πως «η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης για δράσεις των κρατών-μελών που προάγουν την υγεία μπορεί να εντάσσεται στην υποστηρικτική αρμοδιότητα της ΕΕ». Τόνισε επίσης ότι «κάθε πρόταση πρέπει να σέβεται το γεγονός ότι η πολιτική υγείας και η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας είναι αρμοδιότητα των κρατών-μελών» και ότι η πρωτοβουλία «δεν αποσκοπεί να παρέμβει στους εθνικούς νόμους περί άμβλωσης».