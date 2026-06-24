Ιστορική στιγμή: To James Webb βρήκε μαύρη τρύπα αρχαιότερη από τον Γαλαξία -Μεγαλύτερη από τον Ήλιο

Μεγάλα άστρα μέσα σε έναν υπάρχοντα γαλαξία εξαντλούν το καύσιμό τους και καταρρέουν σχηματίζοντας μαύρες τρύπες, οι οποίες μπορούν να καταβροχθίσουν την ύλη και να συγχωνευθούν με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας πιο μαζικές οντότητες.



Ωστόσο, είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς μαύρες τρύπες με μάζα εκατομμύρια έως δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου, χιλιάδες από τις οποίες έχουν πλέον ανιχνευθεί στο πρώιμο σύμπαν, θα μπορούσαν να έχουν αναπτυχθεί τόσο γρήγορα από τόσο μικρούς «σπόρους».



Τώρα, ερευνητές που χρησιμοποίησαν το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb της NASA έχουν εντοπίσει σαφείς ενδείξεις ότι ορισμένες υπερμαζικές μαύρες τρύπες ήταν τεράστιες από την αρχή, σχηματιζόμενες χωρίς φάση αστρικής κατάρρευσης και χωρίς έναν σημαντικά πιο μαζικό γαλαξία-ξενιστή για να τις τροφοδοτήσει.



«Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη», δήλωσε ο Roberto Maiolino του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ στο Ηνωμένο Βασίλειο, συν-συγγραφέας μελετών που δημοσιεύθηκαν στα περιοδικά Nature και Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. «Είναι μια πλήρης επανεξέταση των κλασικών σεναρίων για το πώς σχηματίζονται και αναπτύσσονται οι μαύρες τρύπες».

Το «Μικρό Κόκκινο Σημείο» QSO1

Το συμπέρασμα της ομάδας, σημειώνει η NASA, βασίζεται σε λεπτομερείς παρατηρήσεις του Abell2744-QSO1 (QSO1), ενός πρωτότυπου «Μικρού Κόκκινου Σημείου» που υπήρχε μόλις 700 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang.

Αν και το QSO1 έχει διάμετρο μόλις 1.300 έτη φωτός και το φως του ταξιδεύει για περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια έτη, είναι ευκολότερο να μελετηθεί από τα περισσότερα άλλα «Μικρά Κόκκινα Σημεία».



Οι αρχικές μελέτες του QSO1 αποκάλυψαν πειστικά στοιχεία ότι μπορεί να μην είναι παρά ένα νέφος από λαμπερό υδρογόνο και ήλιο που περιστρέφεται γύρω από μια υπερμαζική μαύρη τρύπα, η μάζα της οποίας εκτιμάται σε 40 εκατομμύρια φορές τη μάζα του Ήλιου. Ωστόσο, όπως και με άλλες πρώιμες μαύρες τρύπες που ανακάλυψε το Webb, υπήρχε αβεβαιότητα ως προς το αν ήταν πραγματικά τόσο μαζική.



«Μέχρι τώρα, όλες οι μετρήσεις μάζας των μαύρων οπών στο πρώιμο σύμπαν ήταν έμμεσες, βασισμένες σε υποθέσεις που προέκυψαν από όσα γνωρίζουμε για αυτές στο τοπικό σύμπαν. Δεν γνωρίζαμε αν αυτές οι υποθέσεις ισχύουν πραγματικά για το μακρινό σύμπαν», δήλωσε ο συν-συγγραφέας Francesco D’Eugenio, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Χαρτογράφηση της σύνθεσης και της ταχύτητας του αερίου

Η ομάδα συνειδητοποίησε ότι, αν η μαύρη τρύπα του QSO1 είναι τόσο μαζική όσο φαίνεται, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μονάδα ολοκληρωμένου πεδίου (IFU) του NIRSpec (Φασματογράφος Εγγύς Υπέρυθρου) του Webb για να εντοπίσουν τις επιδράσεις της βαρύτητάς της στο αέριο που στροβιλίζεται γύρω της, χαρτογραφώντας παράλληλα την κατανομή διαφόρων στοιχείων στο αέριο.



Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Κέιμπριτζ Ignas Juodžbalis και ο Cosimo Marconcini από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, κύριοι συγγραφείς μιας από τις μελέτες, χρησιμοποίησαν τις παρατηρήσεις της IFU για να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του υδρογόνου που περιβάλλει τη μαύρη τρύπα. Όταν απεικόνισαν τη ταχύτητα περιστροφής ως συνάρτηση της απόστασης από το κέντρο, διαπίστωσαν ότι το αέριο ακολουθεί κεπλεριανή κίνηση: περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό σημείο με τον ίδιο τρόπο που οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο.



«Αυτό είναι σημαντικό, διότι μας δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του QSO1 συγκεντρώνεται στη μαύρη τρύπα στο κέντρο», δήλωσε ο Juodžbalis. «Αν η μάζα ήταν πιο κατανεμημένη, όπως θα συνέβαινε αν υπήρχαν πολλά άστρα, το αέριο δεν θα είχε αυτή την τέλεια κεπλεριανή περιστροφή».



Δεδομένου ότι η κεπλεριανή κίνηση διέπεται από απλούς νόμους της βαρύτητας, η ομάδα μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τις μετρήσεις της ταχύτητας του αερίου για να υπολογίσει απευθείας τη μάζα της μαύρης τρύπας, ένα επίτευγμα που δεν ήταν δυνατό στο παρελθόν.



Διαπίστωσαν ότι η μαύρη τρύπα δεν είναι μόνο τεράστια - περίπου 50 εκατομμύρια ηλιακές μάζες - αλλά αποτελεί, τουλάχιστον, τα δύο τρίτα της συνολικής μάζας του QSO1. Αυτή η αναλογία είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από ό,τι σε κοντινούς γαλαξίες, όπου οι υπερμαζικές μαύρες τρύπες αποτελούν μόνο ένα ελάχιστο κλάσμα της συνολικής μάζας του γαλαξία στον οποίο βρίσκονται.



Οι χάρτες σύνθεσης που δημιουργήθηκαν με το IFU επιβεβαίωσαν αυτά τα αποτελέσματα, δείχνοντας ότι το αέριο σε ολόκληρο το QSO1 αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από υδρογόνο και ήλιο, με ελάχιστα βαρύτερα στοιχεία όπως το οξυγόνο, τα οποία θα αναμενόταν να υπάρχουν σε έναν γαλαξία πλούσιο σε αστέρια και αστρικά υπολείμματα. Με μεταλλικότητα μικρότερη από το 0,5% του Ήλιου, ο QSO1 αποτελεί ένα από τα πιο παρθένα γαλαξιακά περιβάλλοντα που έχουν μετρηθεί ποτέ.



«Αυτό είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Maiolino. «Πρόκειται για την πρώτη άμεση μέτρηση της μάζας μιας μαύρης τρύπας εντός του πρώτου δισεκατομμυρίου ετών μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και συνάδει με τις προηγούμενες μετρήσεις». Η ομάδα θεωρεί ότι αυτό αποτελεί καλό σημάδι ότι οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τις έμμεσες μετρήσεις μάζας είναι έγκυρες και ότι οι μάζες άλλων μαύρων οπών στο πρώιμο σύμπαν δεν έχουν υπερεκτιμηθεί.

Η προέλευση των υπερμαζικών μαύρων οπών

Η υπερμεγέθης μάζα του QSO1 σε σχέση με τον γαλαξία στον οποίο βρίσκεται υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να έχει σχηματιστεί σταδιακά από τη συγχώνευση και τη διατροφή πολύ μικρότερων μαύρων οπών αστρικής μάζας. «Φαίνεται ότι έχουμε εντοπίσει μια μαύρη τρύπα που δεν διαθέτει ουσιαστικό γαλαξία-ξενιστή και η οποία προηγήθηκε των αστρικών διεργασιών», δήλωσε ο Juodžbalis. «Αυτό είναι πολύ συναρπαστικό, διότι αποτελεί απόδειξη για την ύπαρξη πρωτογενών μαύρων τρυπών ή μαύρων τρυπών άμεσης κατάρρευσης, οι οποίες έχουν θεωρηθεί αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί».

