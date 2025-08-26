Ιστορικό deal: Ryanair και Booking αφήνουν πίσω τους τις δικαστικές αίθουσες

Η Ryanair και η Booking Holdings ανακοίνωσαν σήμερα (26 Αυγούστου 2025) συμφωνία–ορόσημο, με την οποία οι πλατφόρμες Booking.com και KAYAK θα μπορούν πλέον να πωλούν εισιτήρια της αεροπορικής, φέρνοντας ένα τέλος στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη τους.

Η κόντρα, που ξεκίνησε το 2020, αφορούσε τη μεταπώληση εισιτηρίων χωρίς την έγκριση της Ryanair, καθώς και την επιβολή επιπλέον χρεώσεων και την επιδείνωση της επικοινωνίας με τους επιβάτες.

Η μεγάλη κόντρα

Τα τελευταία χρόνια, η Ryanair είχε ανοίξει αγωγές κατά πλατφορμών όπως η Booking.com, κατηγορώντας τις όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, για «screen‑scraping» και υπερβολικές χρεώσεις. Παράλληλα, από τις αρχές του 2024 ενίσχυσε συνεργασίες με OTAs όπως οι Kiwi.com και Expedia.

Στην κοινή δήλωση, οι δύο εταιρείες τονίζουν ότι η νέα συμφωνία εξασφαλίζει «πλήρη διαφάνεια στις τιμές» και επιτρέπει στους πελάτες να λαμβάνουν απευθείας ενημερώσεις για τις πτήσεις τους από την Ryanair



Το deal καλύπτει επίσης τις πλατφόρμες Priceline και Agoda της Booking Holdings, ενώ η Ryanair επισημαίνει ότι με τη συμφωνία αυτή κλείνει όλους τους ανοιχτούς νομικούς λογαριασμούς με την Booking Holdings