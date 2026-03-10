Ιστορικό επίτευγμα: Η ανθρωπότητα άλλαξε πρώτη φορά την τροχιά ενός αντικειμένου γύρω από τον Ήλιο

Το 2022, η NASA έγραψε ιστορία, συντρίβοντας σκόπιμα ένα διαστημικό σκάφος σε έναν αστεροειδή για να δει αν μπορούσε να αλλάξει την τροχιά του αντικειμένου γύρω από τον μεγαλύτερο αστεροειδή σύντροφό του.



Ήδη γνωρίζαμε ότι η αποστολή Double Asteroid Redirection Test (DART) ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, μειώνοντας την τροχιακή περίοδο του ζεύγους αστεροειδών Didymos και Dimorphos κατά 33 λεπτά.



Ωστόσο, νέες μετρήσεις αποκάλυψαν κάτι ακόμα πιο σημαντικό: η πρόσκρουση άλλαξε ολόκληρη την τροχιά του συστήματος Didymos-Dimorphos στο διάστημα. Αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ανθρωπότητα άλλαξε άμεσα την τροχιά ενός φυσικού αντικειμένου γύρω από τον Ήλιο, σημειώνει το sciencealert.

«Αυτό το έργο προσθέτει τη δυνατότητα εκτροπής ενός δυαδικού συστήματος αστεροειδών στην ηλιοκεντρική τροχιά του στον κατάλογο των καινοτόμων τεχνολογιών που επιδείχθηκαν από την αποστολή DART», γράφει μια ομάδα με επικεφαλής τον αεροδιαστημικό μηχανικό Rahil Makadia του Πανεπιστημίου του Ιλινόις στο Urbana-Champaign.

Η αποστολή DART διεξήχθη για λόγους ασφάλειας των πλανητών. Υπάρχουν πολλά μεγάλα βράχια στο Ηλιακό Σύστημα και, αν και δεν είναι γνωστό αν κάποιο από αυτά είναι πιθανό να συγκρουστεί με τη Γη στο άμεσο μέλλον, η ανθρωπότητα θα ήθελε να είναι προετοιμασμένη για αυτή την πιθανότητα.

Πώς έγινε η αποστολή - Το «εξαιρετικό αποτέλεσμα»

Η υπόθεση του DART ήταν απλή. Ο στόχος ήταν ένα ζεύγος αστεροειδών που συνδέονταν βαρυτικά μεταξύ τους. Ο μεγαλύτερος, ονόματι Didymos, είχε διάμετρο περίπου 780 μέτρα (2.560 πόδια), ενώ ο μικρότερος, ονόματι Dimorphos, είχε διάμετρο περίπου 160 μέτρα (525 πόδια). Δεδομένου ότι ο Dimorphos είναι ο μικρότερος από τους δύο, θα ήταν ευκολότερο να μετακινηθεί.

Αυτό το σύστημα επιλέχθηκε εν μέρει επειδή η τροχιακή του περίοδος ήταν πολύ καλά χαρακτηρισμένη, καθιστώντας οποιεσδήποτε αλλαγές εύκολα μετρήσιμες. Για να επιτύχει η αποστολή DART, η πρόσκρουση έπρεπε να αλλάξει την πορεία του Dimorphos αρκετά ώστε να μεταβληθεί η τροχιακή του περίοδος γύρω από τον αστεροειδή σύντροφό του.



Η επιστημονική ομάδα περίμενε μια αλλαγή περίπου 7 λεπτών, οπότε η αλλαγή 33 λεπτών που πραγματικά συνέβη ήταν εξαιρετικά συναρπαστική.



Ωστόσο, το σύστημα αστεροειδών είναι μόνο ένα μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου – ολόκληρου του Ηλιακού Συστήματος. Ο Makadia και η ομάδα του ήθελαν να μάθουν αν η αποστολή DART κατάφερε να αλλάξει όχι μόνο την τροχιακή περίοδο του Dimorphos γύρω από τον Didymos, αλλά και τη μακροσκοπική τροχιά των δύο αντικειμένων γύρω από τον Ήλιο.

Επειδή ο Dimorphos και ο Didymos είναι βαρυτικά συνδεδεμένοι, περιστρέφονται γύρω από ένα κοινό κέντρο μάζας γνωστό ως βαρυκέντρο. Όταν το DART χτύπησε τον Dimorphos, η πρόσκρουση δεν έδωσε απλώς μια ώθηση στον μικρότερο αστεροειδή, αλλά επίσης εκτόξευσε συντρίμμια στο διάστημα.

Το υλικό που διαφεύγει μεταφέρει ορμή μακριά από το σύστημα, κάτι που, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα προκαλέσει μια μικρή ανάκρουση που θα μπορούσε να μεταβάλει ελαφρώς την κίνηση του ζεύγους Didymos-Dimorphos γύρω από τον Ήλιο.



Στα χρόνια που έχουν περάσει από τη σύγκρουση του Σεπτεμβρίου 2022, τα όργανα παρακολουθούν προσεκτικά το σύστημα αστεροειδών. Η ομάδα του Makadia ανέλυσε δεδομένα από 22 αστρικές εκλείψεις, 5.955 επίγειες μετρήσεις της θέσης του συστήματος, τρεις μετρήσεις πλοήγησης από το ίδιο το διαστημικό σκάφος DART και εννέα επίγειες μετρήσεις απόστασης.



Συνολικά, αυτά τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι η πρόσκρουση όντως έδωσε στο σύστημα Didymos-Dimorphos μια μικρή ώθηση, επιβραδύνοντας την τροχιακή του ταχύτητα κατά περίπου 11,7 μικρομέτρα ανά δευτερόλεπτο – περίπου 42 χιλιοστά ανά ώρα (περίπου το πλάτος ενός Apple Watch).

Στο Διάστημα, ωστόσο, ακόμη και η μικρότερη ώθηση μπορεί τελικά να οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη θέση. Σε μια δεκαετία, μια αλλαγή 11,7 μικρομέτρων ανά δευτερόλεπτο θα συσσωρευόταν σε περίπου 3,69 χιλιόμετρα.



Αυτό σημαίνει ότι αν είμαστε τυχεροί – ακόμη και μια μικρή ώθηση θα μπορούσε να είναι αρκετή για να απομακρύνει με ασφάλεια έναν επικίνδυνο αστεροειδή από τη Γη.

Μελλοντικές αποστολές θα παρέχουν μια ακόμη πιο σαφή εικόνα του τι συνέβη κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης. Το διαστημικό σκάφος Hera της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, το οποίο αναμένεται να φτάσει στο σύστημα Didymos αργότερα αυτή τη δεκαετία, θα μελετήσει τον κρατήρα πρόσκρουσης που άφησε το DART.

Αλλά αυτό που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα είναι πραγματικά εξαιρετικό. Για πρώτη φορά, η ανθρωπότητα έχει αλλάξει την τροχιά ενός φυσικού αντικειμένου που κινείται στο Ηλιακό Σύστημα.



«Αποδεικνύοντας ότι αποστολές εκτροπής αστεροειδών όπως η DART μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στην ηλιοκεντρική τροχιά ενός ουράνιου σώματος», γράφουν οι ερευνητές, «η μελέτη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην ικανότητά μας να αποτρέψουμε μελλοντικές συγκρούσεις αστεροειδών με τη Γη».

Η έρευνα έχει δημοσιευτεί στο Science Advances.