Ιστορικό επίτευγμα του Μαρόκου στο Μουντιάλ: Όλοι οι παίκτες της 11αδας έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα
Οι Αφρικανοί στο παιχνίδι κόντρα στην Βραζιλία έσπασαν ιστορικό ρεκόρ.
Το Μαρόκο και η Βραζιλία έμειναν ισόπαλοι (1-1) ίσως στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026.
Το Μαρόκο προηγήθηκε στο σκορ χάρη στο γκολ του Ισμαέλ Σαϊμπάρι για να απαντήσει λίγα λεπτά αργότερα ο Βινίσιους Τζούνιορ με ένα καταπληκτικό τελείωμα.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι όμως, καταγράφτηκε ένα ιστορικό ρεκόρ αφού κανένας παίτκης από την ενδεκάδα του Μαρόκου δεν έχει γεννηθεί στη χώρα του.
Τέσσερις από αυτούς είναι γεννημένοι στην Γαλλία, τρεις στην Ισπανία, δυο στο Βέλγιο και από ένας σε Καναδά και Ολλανδία.