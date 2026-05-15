Ιστορικό έργο του Γαληνού από το 1500 για τη «Θεραπευτική» επανεκδίδεται από το ΑΠΘ

Μια ιστορική έκδοση του 1500 του Γαληνού, του σημαντικότερου γιατρού της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη, κυκλοφορεί και πάλι. Το βιβλίο με τίτλο «ΓΑΛΗΝΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΒΛΙΑ ΙΑ' και ΠΡΟΣ ΓΛΑΥΚΩΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Β'» επανεκδίδεται χάρη στη συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Νέα Παραλία, από τις 19 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου.

«Το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», επισημαίνει, μιλώντας στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας Μπάμπης Μπαρμπουνάκης.

«Επ’ ευκαιρία αυτού του εορτασμού, επανεκδίδεται η ιστορική έκδοση του 1500, της οποίας το πρωτότυπο φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου», προσθέτει και εκτιμά ότι η συγκεκριμένη ενέργεια σηματοδοτεί και την έναρξη μιας ουσιαστικής συνεργασίας του Αριστοτελείου με το Φεστιβάλ Βιβλίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βιβλίο βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο εκτύπωσης και αναμένεται να είναι έτοιμο την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου. Η παρουσίασή του προγραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα, παρουσία του πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκου Αναστασιάδη, ο οποίος υπογράφει και τον πρόλογο της έκδοσης.

«Όταν διαβάζεις, πετάς»: Πάνω από 500 εκδότες στη Θεσσαλονίκη

Κεντρικό σύνθημα της φετινής διοργάνωσης, που εδώ και 45 χρόνια προωθεί το ελληνικό βιβλίο και ενισχύει τη φιλαναγνωσία, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, είναι το «Όταν διαβάζεις, πετάς».

Περισσότεροι από 500 εκδότες θα συμμετάσχουν σε 100 καλαίσθητα εκθετήρια, που θα στηθούν από το ύψος του Βασιλικού Θεάτρου μέχρι τη στάση Στρατηγείου (Άγαλμα Καραμανλή), παρουσιάζοντας χιλιάδες τίτλους βιβλίων, νέες εκδόσεις και σημαντικές εκδοτικές παρουσίες από όλο το φάσμα της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 500 παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ οι συγγραφείς θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το κοινό και να υπογράψουν τα έργα τους.

Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα παρουσιαστούν εκδόσεις κόμικς, αναδεικνύοντας και τις σύγχρονες μορφές αφήγησης και εικονογραφημένης τέχνης.Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ