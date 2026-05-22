Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι Latvala-Maekawa ταχύτεροι στο shakedown

Στο shakedown του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, οι συμμετέχοντες να πήραν μια πρώτη εικόνα των συνθηκών που θα συναντήσουν στις 13 Ειδικές Διαδρομές του Ευρωπαϊκού αγώνα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε διαδρομή μήκους 3,39 χιλιομέτρων, λίγο έξω από τη Λαμία, η οποία αποτελεί φέτος το κέντρο του αγώνα.

Τα 14 πληρώματα που συμμετείχαν εξάντλησαν ως επί το πλείστον τα τέσσερα περάσματα, έχοντας την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρυθμίσεις στα ιστορικά τους αυτοκίνητα, λίγες ώρες πριν την επίσημη έναρξη του δεύτερου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί παράλληλα τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων και προσμετράει και στο αντίστοιχο Κύπελλο Χώματος.

Δεκατέσσερα πληρώματα, τα περισσότερα από το εξωτερικό, συμμετείχαν στη διαδικασία. Την ταχύτερη επίδοση σημείωσαν οι Jari-Matti Latvala – Tomiya Maekawa, με τον περσινό νικητή του αγώνα να επιβεβαιώνει από νωρίς τον ρόλο του ως ενός εκ των μεγάλων φαβορί για τη νίκη. Ο Φινλανδός οδηγός, πίσω από το τιμόνι της Toyota Celica Turbo 4WD ST185, πραγματοποίησε τέσσερα περάσματα από το shakedown, κατεβάζοντας συνεχώς τον χρόνο του, και δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει την τρίτη του νίκη στα Ελληνικά χώματα. Το ίδιο ίσχυσε και για τους Ghislain de Mevius-Johan Jalet, που βελτίωναν τις επιδόσεις τους σε κάθε πέρασμα. Οι Βέλγοι αγωνίζονται στο φετινό Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις με νέο αυτοκίνητο, ένα Subaru Impreza 555. Πέτυχαν την δεύτερη ταχύτερη επίδοση στο shakedown και θέλουν να φτάσουν στον τερματισμό, κάτι που δεν κατάφεραν στις δύο προηγούμενες παρουσίες τους στον αγώνα.

Φωτογραφία αρχείου: Ghislain de Mevius-Johan Jalet,με Subaru Impreza 555

Με ίδιο αυτοκίνητο, οι Kris Rosenberger-Nicola Januschke Bleicher πραγματοποίησαν τρία περάσματα από το shakedown και δηλώνουν έτοιμοι να ριχτούν στη μάχη με το χρονόμετρο. Από ελληνικής πλευράς, οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Ευθύμιος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI έκαναν αναγνωριστικά περάσματα στην αρχή, ανεβάζοντας ρυθμό στη συνέχεια και στον αγώνα αναμένεται να είναι ανταγωνιστικοί απέναντι στα Impreza στην κατηγορία 5.

Μνήμες από το παρελθόν ξύπνησαν με τα περάσματά τους στο shakedown οι Gregoire de Mevius-Andre Leyh, με τον βετεράνο Βέλγο Παγκόσμιο Πρωταθλητή να έρχεται για άλλη μια φορά στη χώρα μας με ένα Nissan Sunny GTi-R.

Φωτογραφία αρχείου: Οι Αχιλλέας Χριστοδούλου-Ευθύμιος Σούκουλης με Mitsubishi Lancer Evo VI

Τέσσερα περάσματα πραγματοποίησαν από το shakedown οι πρωτάρηδες στα Ελληνικά χώματα, Nemo Mazza-Mauro Marchiori με Ford Escort RS1800 MKII, σε αντίθεση με τους Αυστραλούς Darryn και Steuart Snooks που προτίμησαν να διέλθουν δύο φορές από τη διαδρομή του shakedown με το Ford Escort RS1800 MKII.

Επιστροφή στα ελληνικά χώματα για τους Τσέχους Oldrich Kovarik jnr-Marek Kapic με το μικρό αλλά θαυματουργό Skoda Favorit 136L. Το πλήρωμα δεν δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στα ελληνικά χώματα και έκανε εντυπωσιακά περάσματα από το shakedown δείχνοντας έτοιμο να “ανάψει φώτα” σε ισχυρότερους συνδυασμούς.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Η συνέχεια του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις περιλαμβάνει τον Διοικητικό και Τεχνικό Έλεγχο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 09:00 έως τις 15:30. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και συγκεκριμένα στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Εκκίνηση του αγώνα στην «καρδιά» της Λαμίας. Η Πλατεία Ελευθερίας θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης του φετινού Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αγωνιστούν στην πρώτη διαδρομή του αγώνα, η οποία θα είναι νυχτερινή.

Οι Gregoire de Mevius-Andre Leyh, με ένα Nissan Sunny GTi-R

Με αναμμένους πλέον τους προβολείς στα αγωνιστικά τους, τα πληρώματα θα έρθουν αντιμέτωπα με το χρονόμετρο στην Ειδική Διαδρομή «Στίρφακα» μήκους 12,07 χλμ. και θα επιστρέψουν για διανυκτέρευση στο Service Park, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 7 Ειδικές Διαδρομές στους Νομούς Φθιώτιδας και Καρδίτσας. Την Κυριακή 23 Μαΐου, τα πληρώματα θα αναχωρήσουν από τη Λαμία και θα αγωνιστούν σε 5 Ειδικές Διαδρομές. Έπειτα από συνολικά 13 Ειδικές Διαδρομές και 162,52 αγωνιστικά χιλιόμετρα, τα πληρώματα θα τερματίσουν στην Αθήνα, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.



