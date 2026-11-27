Ένα ακόμη ανησυχητικό ορόσημο στην ιστορία της κλιματικής αλλαγής καταγράφεται τον Νοέμβριο του 2026. Για πρώτη φορά από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η μέση θερμοκρασία της Γης παρέμεινε για επτά συνεχόμενες ημέρες πάνω από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, σύμφωνα με τα δεδομένα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus.

Ειδικότερα, από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου, η παγκόσμια θερμοκρασία ήταν υψηλότερη κατά περισσότερο από 2°C σε σύγκριση με τον μέσο όρο των αντίστοιχων ημερών της περιόδου 1850-1900. Πρόκειται για μια εξέλιξη χωρίς προηγούμενο, καθώς μέχρι σήμερα η υπέρβαση αυτού του επιπέδου είχε καταγραφεί μόνο σε μεμονωμένες ημέρες.

Το ρεκόρ δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ένδειξη της αύξησης της θερμοκρασίας. Αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα, αλλά και το γεγονός ότι οι ακραίες θερμοκρασιακές αποκλίσεις εμφανίζονται πλέον με ολοένα μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Η Σαμάνθα Μπέργκες, επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στην υπηρεσία Copernicus, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει πως έχει ξεπεραστεί επισήμως το μακροπρόθεσμο όριο των 2°C της Συμφωνίας του Παρισιού.

«Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να ξεπεραστεί το μακροπρόθεσμο όριο των 2°C της Συμφωνίας του Παρισιού, αλλά αποτελεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση για την κατεύθυνση προς την οποία οδεύει το κλίμα μας», σημείωσε.

The daily global surface temperature rose to its highest ever point above preindustrial levels, 2.24C. https://t.co/bvI5LmxbM1 — Prof. Stefan Rahmstorf 🌏 🦣 (@rahmstorf) November 26, 2026

Το ρεκόρ των 2°C και η διαφορά από τη Συμφωνία του Παρισιού

Η υπέρβαση των 2°C για επτά συνεχόμενες ημέρες δεν πρέπει να συγχέεται με την επίσημη υπέρβαση του αντίστοιχου στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η συμφωνία του 2015 προβλέπει ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C και να καταβάλει προσπάθειες ώστε να συγκρατηθεί στον 1,5°C, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Οι στόχοι αυτοί αφορούν τη μακροπρόθεσμη αύξηση της θερμοκρασίας και όχι τις ημερήσιες διακυμάνσεις. Επομένως, το γεγονός ότι η Γη βρέθηκε για μία εβδομάδα πάνω από τους 2°C δεν σημαίνει ότι έχει ήδη ξεπεραστεί το όριο της συμφωνίας.

Ωστόσο, η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Πριν από τον Νοέμβριο του 2026, οι 2°C είχαν ξεπεραστεί σε έξι μεμονωμένες ημέρες: τέσσερις τον Φεβρουάριο του 2024 και δύο τον Νοέμβριο του 2023. Μέσα στον φετινό Νοέμβριο είχαν προηγηθεί και άλλες ημέρες με αντίστοιχες αποκλίσεις.

Μάλιστα, στις 23 Νοεμβρίου καταγράφηκε ημερήσια θερμοκρασιακή απόκλιση περίπου 2,25°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στα συγκεκριμένα δεδομένα.

Το Ελ Νίνιο ενισχύει την υπερθέρμανση του πλανήτη

Πίσω από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες δεν βρίσκεται αποκλειστικά η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το Ελ Νίνιο, το φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Το φαινόμενο επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μεταβάλλει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Όταν εκδηλώνεται με μεγάλη ένταση, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ήδη υπάρχουσα παγκόσμια θέρμανση.

Οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, καθώς κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά ισχυρό επεισόδιο Ελ Νίνιο, με περαιτέρω ενίσχυση προς το τέλος του 2026 και κορύφωση της θερμής φάσης γύρω στον Δεκέμβριο.

Η Σαμάνθα Μπέργκες επισημαίνει, ωστόσο, ότι το Ελ Νίνιο είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, ενώ η υπερθέρμανση που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί ένα πολύ πιο βαθύ και διαρκές πρόβλημα.

«Το Ελ Νίνιο θα έρθει και θα φύγει. Το θεμελιώδες πρόβλημα της θέρμανσης που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όμως, δεν θα εξαφανιστεί, εκτός κι αν μειώσουμε αυτές τις εκπομπές», προειδοποίησε.

Το όριο του 1,5°C απομακρύνεται – Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις του ΟΗΕ

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η προοπτική να ξεπεραστεί οριστικά, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, ο στόχος του 1,5°C.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η υπέρβαση αυτού του ορίου θα αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα, παρατεταμένους καύσωνες, ξηρασίες, πλημμύρες και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Copernicus, στις 11 Νοεμβρίου, το 2026 θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι το δεύτερο ημερολογιακό έτος στην ιστορία κατά το οποίο η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, μετά το 2024.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο μέσος όρος της τετραετίας 2023-2026 θα υπερβεί επίσης το συγκεκριμένο όριο.



Αυτό δεν σημαίνει ότι ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού έχει ήδη εγκαταλειφθεί, αλλά ότι το περιθώριο για την αποτροπή των σοβαρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής περιορίζεται δραματικά.

Το μήνυμα των επιστημόνων είναι σαφές: ακόμη κι αν το Ελ Νίνιο υποχωρήσει και οι θερμοκρασίες παρουσιάσουν προσωρινή αποκλιμάκωση, η μακροπρόθεσμη τάση της υπερθέρμανσης δεν πρόκειται να αναστραφεί χωρίς ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι επτά συνεχόμενες ημέρες πάνω από τους 2°C δεν αποτελούν, επομένως, απλώς ένα ακόμη θερμοκρασιακό ρεκόρ. Είναι μια προειδοποίηση για το πόσο κοντά βρίσκεται ο πλανήτης σε ένα κλιματικό μέλλον με ολοένα μεγαλύτερους κινδύνους.