Ιστορικός Χρήστος Κόντης: Ο 4ος Έλληνας προπονητής που κατακτά το κύπελλο τουλάχιστον δύο φορές

Οι Κρητικοί πέρυσι μπορεί να έφτασαν στο τελικό κυπέλλου και να μην κατάφεραν να σηκώσουν την κούπα, όμως φέτος τα δεδομένα άλλαξαν. Σε έναν αγώνα που τα είχε όλα, φάσεις, γκολ και θέαμα, νικητής βγήκε ο ΟΦΗ κόντρα στον ΠΑΟΚ με σκορ 3-2. Οι παίκτες του ΟΦΗ κατάφεραν να πάρουν το ματς στην παράταση μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι με γκολ MVP του αγώνα, Λέγια Ισέκα.

Ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, έγραψε και την δική του ιστορία με αφορμή την χθεσινή του επιτυχία, καθώς και εκείνη του 2024 που έκανε το ίδιο με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, εντάχθηκε σε μία λίστα 4ων Ελλήνων τεχνικών, όπου αναγράφονται όσοι κατάφεραν να κατακτήσουν από 2 Κύπελλα Ελλάδος και πάνω. Σε αυτή την λίστα ανήκουν ο Γιάννης Χέλμης (5), ο Λάκης Πετρόπουλος (3) και ο Γιώργος Δαρίβας (2).

Μάλιστα ο Πετρόπουλος και ο Κόντης είναι οι μόνοι που έχουν κατακτήσει το ελληνικό κύπελλο με δύο διαφορετικές ομάδες, ενώ όσον αφορά τον 21ο αιώνα την τιμή αυτή έχει μόνο ο νυν τεχνικός του ΟΦΗ.

Οι χρονολογίες των κατακτήσεων του Κυπέλλου Ελλάδος των τεσσάρων σπουδαίων προπονητών

Γιάννης Χέλμης: Ολυμπιακός 1951, 1952, 1953,1954, 1963

Λάκης Πετρόπουλος: Παναθηναϊκός 1969, 1982, Ολυμπιακός 1973

Γιώργος Δαρίβας: Ολυμπιακός 1971, 1975

Χρήστος Κόντης: Παναθηναϊκός 2024, ΟΦΗ 2026