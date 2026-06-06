Ιστορικός κύκλος ή τίτλοι τέλους; Η εισήγηση Φάμελλου αλλάζει τον χάρτη του ΣΥΡΙΖΑ -Η επόμενη ημέρα

Η (νέα) εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ,καθόρισε ουσιαστικά και το μέλλον του κόμματος. Η Κουμουνδούρου θα συνεχίσει να υπάρχει ως κτήριο, ως ιστορικό εγχείρημα, ως πρώην κυβερνητικό κόμμα, ως πολιτική ιδεολογική αναφορά. Και ως κοινοβουλευτική ομάδα!…

Το κρίσιμο δίλημμα και η ξεκάθαρη επιλογή υπέρ Τσίπρα



Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα; Σε αυτό το ερώτημα, εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για “plan B”. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Δίπλα όπως είναι ο αριστερός προοδευτικός τρόπος σκέψης», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακουστούν εντός της αιθούσης φωνές υπέρ του κόμματος.



Πρόσωπα θλιμμένα ή απογοητευμένα από τη μια μεριά, ανακουφισμένα και αισιόδοξα από την άλλη. Δυο διαφορετικοί κόσμοι, δυο διαφορετικές πολιτικές επιλογές. Η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου δεν αφήνει κανένα περιθώριο ερμηνειών:



-ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, από αύριο το πρωί και στις εκλογές.



-με βάση την απόφαση της κεντρικής επιτροπής-εκτός αν τεθεί και αποφασιστεί θέμα συνεδρίου-το κόμμα υπό τη μορφή που ξέραμε μέχρι σήμερα δεν θα κατέβει στις εκλογές.



-ενδεχομένως μια άλλη εκδοχή του με άλλον ή άλλη επικεφαλής να υπάρξει ως συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι κάνουν λόγο για συνεύρεση και με τους «συντρόφους της Νέας Αριστεράς».



-η κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως «βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ» αλλά με το βλέμμα στραμμένο στην Λ. Αμαλίας.-



-οι όποιες αλλαγές στους βουλευτές-ανεξαρτητοποίηση ή παραίτηση- θα πραγματοποιηθούν προϊόντος του χρόνου.



-η απόφαση της κεντρικής επιτροπής που αναμένεται να εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία-εκτός απροόπτου-ουσιαστικά απελευθερώνει τα μέλη, τα στελέχη, τους βουλευτές, σχεδόν ολόκληρο τον κομματικό μηχανισμό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.

Το εσωκομματικό μέτωπο της αμφισβήτησης και οι αυτόνομες πορείες



Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αμφισβήτησαν τον Σωκράτη Φάμελο. Και κάποιοι τον κατηγόρησαν ολιγωρία, political καθυστέρηση στην λήψη των αποφάσεων, έλλειψη επικοινωνίας με το κόμμα, σκόπιμη άρνηση με σκοπό το κέρδος του πολιτικού χρόνου. Αλλά κυρίως για υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Τον αμφισβήτησαν στην απόφαση του, για το «τέλος του ΣΥΡΙΖΑ». «Οι αποφάσεις στην αριστερά λαμβάνονται στα συνέδρια και όχι στους διαδρόμους», έλεγαν χαρακτηριστικά. Βρέθηκαν απέναντι στην εισήγηση και θα προσπαθήσουν να ανανεώσουν τον κομματικό μηχανισμό και να κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές και η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης και ο Νικος Παππάς. Δηλαδή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα…

Ο Σωκράτης Φάμελος μπροστά στην πιο δύσκολη απόφαση



Κανείς δεν θέλει να βρεθεί στη θέση του. Είναι γεγονός πως χαίρει εκτιμήσεως στο ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθαι. Άνθρωπος μετριοπαθής, με σύγχρονη αντίληψη για τα διεθνή δεδομένα, αυτοκριτικός όταν χρειάστηκε, με διάθεση ανάληψη των ευθυνών του. Δεν κρύφτηκε. Δεν παραιτήθηκε. Και τα δυο ήταν η εύκολη λύση. Ακόμη και τώρα, λένε εκείνοι που γνωρίζουν καλά τον πολιτικό του χαρακτήρα, προσπαθεί να διατηρήσει «οτιδήποτε αν σώζεται».

Μπορεί να καθυστέρησε στην έγκαιρη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων. Επεδίωξε, όμως, να διατηρήσει τις λεπτές ισορροπίες που απαιτούσε η χρονική στιγμή. Είχε απέναντι του και τον σκληρό κομματικό μηχανισμό και το άγνωστο της επόμενης ημέρας. Καθημερινώς παρατηρούσε τις παρατήσεις από το κόμμα του. Και όλα αυτά εν μέσω «τυφώνα Τσιπρα».

Για να φτάσει στο σημερινό γεγονός, ίσως της πιο «δύσκολης απόφασης», όπως έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει καλά όλο το παρασκήνιο. Μια απόφαση που μέλλει να δικαιωθεί ή να καταδικαστεί στο μέλλον.

Η απόφαση της κεντρικής επιτροπής.



Οποιαδήποτε απόφαση και αν ληφθεί σήμερα, η επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι από δύσκολη έως αδύνατη. Τα κόμματα κλείνουν και τον ιστορικό τους κύκλο, κάποιες φορές. Το αν θα υπάρξει συνέχεια, θα φανεί λίαν συντόμως. Όπως εκτιμάται, πάντως, από τους μπαρουτοκαπνισμένους της αριστεράς, η απόφαση θα κυμανθεί σε ποσοστό, 70 -30, περίπου, υπέρ του Σωκράτη Φάμελλου.