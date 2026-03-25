Ιταλία: 13χρονος μαχαίρωσε καθηγήτριά του μπροστά στο σχολείο - Η μπλούζα του έγραφε «βεντέτα»

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η αιματηρή επίθεση ενός ανήλικου μαθητή στην καθηγήτριά του, σήμερα Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Ο 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε την καθηγήτριά του μπροστά στην είσοδο του σχολείου, στο Μπέργκαμο στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η 57χρονη εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν κινδυνεύει.

Ο 13χρονος, όπως κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες, βιντεοσκόπησε την επίθεση με κινητό τηλέφωνο. Φορούσε μπλούζα που είχε γραμμένη πάνω τη λέξη «vendetta» («εκδίκηση») και παντελόνι στρατιωτικού τύπου.

#Bergamo Resta grave l’insegnante accoltellata a scuola da un ragazzo 13enne. Nello zaino aveva una scacciacani, indossava pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “vendetta”. La testimonianza di una mamma.@aridigiorgio

Στην τσέπη του είχε πιστόλι

Σε χρόνο ρεκόρ, τον ακινητοποίησαν ένας καθηγητής και δυο διοικητικοί υπάλληλοι και διαπίστωσαν ότι είχε στην τσέπη του και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Για τους υπόλοιπους μαθητές ενεργοποιήθηκε, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδική υποστήριξη από ομάδα ψυχολόγων, ενώ στη συνέχεια οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σχολείο πριν την κανονική ώρα λήξης των μαθημάτων.

Προς το παρόν, δεν έγινε γνωστός ο λόγος για τον οποίο ο 13χρονος επιτέθηκε στην καθηγήτριά του με τον βάρβαρο αυτό τρόπο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ