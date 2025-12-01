Ιταλία: «Έθαψαν» άγαλμα του Παβαρότι για να στήσουν παγοδρόμιο - «Ασέβεια» λέει η χήρα του τενόρου

Ένα άγαλμα του Παβαρότι στο Πέζαρο της Ιταλίας «βυθίστηκε» σε ένα χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο, κάτι που προκάλεσε αλγεινή εντύπωση και την αντίδραση της χήρας του τενόρου.

Το χάλκινο σε φυσικό μέγεθος άγαλμα, που απεικονίζει τον Παβαρότι να φοράει σμόκιν με τα χέρια του τεντωμένα και να κρατάει ένα μαντήλι στο ένα χέρι, ακριβώς όπως ήταν όταν ερμήνευε σε συναυλίες του αποκαλύφθηκε πέρυσι σε μια πλατεία στο κέντρο του Πέζαρο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian το άγαλμα ήταν ένας φόρος τιμής στον αείμνηστο τενόρο, ο οποίος είχε σπίτι και τιμητική ιθαγένεια στο Πέζαρο.

Αλλά αντί για τιμή, η κατασκευή του παγοδρομίου περισσότερο «γελοιοποίησε» τη μνήμη του, δήλωσε η Νικολέτα Μαντοβάνι, χήρα του τενόρου, καθώς το άγαλμα είναι παγιδευμένο ως τα γόνατα μέσα στο παγοδρόμιο, δημιουργώντας ένα επιεικώς κιτς θέαμα. Η Μαντοβάνι δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Il Resto del Carlino ότι είναι «απογοητευμένη, θυμωμένη και αναστατωμένη».

«Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία», είπε βλέποντας τις εικόνες. «Λυπάμαι που η πόλη επέτρεψε κάτι τέτοιο, επηρεάζει την εικόνα του Λουτσιάνο και τον σεβασμό που του αξίζει. Απλώς δεν είναι σωστό».

Ο Andrea Biancini, δήμαρχος του Πέζαρο, έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του αγάλματος στο παγοδρόμιο με ένα hashtag που ενθάρρυνε τους παγοδρόμους να «δώσουν high five στον Παβαρότι». Αργότερα ζήτησε συγγνώμη, παραδεχόμενος ότι το τοπικό συμβούλιο «έκανε λάθος».

«Δεν υπήρχε καμία πρόθεση ασέβειας. Με είχαν διαβεβαιώσει ότι το άγαλμα του Παβαρότι δεν θα ενσωματωνόταν στο δάπεδο του παγοδρομίου» δήλωσε ο δήμαρχος.