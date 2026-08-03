Ιταλία: Έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με τροχόσπιτο

Τραγικός είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Ιταλία,στον επαρχιακό δρόμο 79 της Τερνάνα, στα σύνορα μεταξύ των περιφερειών Λάτσιο και Ούμπρια, κοντά στη λίμνη Βεντίνα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες συγκρούστηκε με τροχόσπιτο, ενώ ακόμη 34 άτομα τραυματίστηκαν. Από τους τραυματίες, τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με έναν 58χρονο να δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου της Περούτζια, σύμφωνα με το Ansa it.

Ποιοι είναι οι νεκροί

Μεταξύ των θυμάτων είναι το ζευγάρι Giampiero Colasanti, 68 ετών, και Daniela Bellanca, 59 ετών, που επέβαινε στο τροχόσπιτο. Οι δύο επέστρεφαν από εκδήλωση μοτοσικλετιστών στην περιοχή του Αμπρούτσο όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

Νεκρός είναι επίσης ο οδηγός του λεωφορείου, Federico Romualdi, 49 ετών, καθώς και τρεις επιβάτες του οχήματος: η 49χρονη Stefania Laurenzi από τη Ρώμη και το ζευγάρι Paolo Cosci, 51 ετών, και Graziella Baldini από τη Μάσα.

Κρίσιμη η κατάσταση τραυματιών

Οι υγειονομικές αρχές της Ούμπρια ανακοίνωσαν ότι ένας 58χρονος τραυματίας νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, διασωληνωμένος και υπό μηχανική υποστήριξη.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο του Τέρνι δύο ακόμη τραυματίες παραμένουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σταθερή κατάσταση, ενώ αρκετοί άλλοι εξακολουθούν να παρακολουθούνται από τους γιατρούς.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο τελικός απολογισμός δεν θεωρείται ακόμη οριστικός.