Ιταλια: Γνωστή δημοσιογράφος ερωτευμένη με δέκα χρόνια μικρότερο παίχτη της Μίλαν

Και οι δύο διακρίνονται μέσω της παρουσία τους στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Τώρα ποιος εντυπωσιάζει περισσότερο; Γούστα είναι αυτά.

Από τη μία πλευρά έχουμε τον υπερταλαντούχο 24χρονο Σάμουελ Ρίτσι, ο οποίος αγωνίζεται στη Μίλαν και βρέθηκε στις τάξεις της ομάδας με τις επτά κατακτήσεις Champions League το καλοκαίρι που μας πέρασε. Εντάχθηκε στους «Ροσονέρι» αφού πρώτα ο σύλλογος πλήρωσε σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Τορίνο.

Από την άλλη, έχουμε την εντυπωσιακή (έως και… εκτυφλωτική) Ελεονόρα Ινκαρντόνα. Πρόκειται για την 34χρονη παρουσιάστρια του DAZN που πλέον λογίζεται ως ένα από τα «καυτά» -για ευνόητους λόγους- ονόματα των αθλητικών γεγονότων της χώρας. Κάθε φορά που πιάνει το μικρόφωνο και η κάμερα τη σημαδεύει με το «Rec» πατημένο, η πανέμορφη Ελεονόρα αποκτά ολοένα και περισσότερους followers στα social media.

Ο πιο πιστός ακόλουθος της στην… πραγματική ζωή πάντως, είναι ο Ρίτσι. Οι δυο τους συνδέονται συναισθηματικά, συνθέτοντας ένα από τα ζευγάρια της χρονιάς στην Ιταλία.

Κι επειδή ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, δεν κρύβεται σαν τον βήχα και η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός (ως γνωστόν), όσοι τους σχολιάζουν για τη διαφορά της ηλικίας του αν δαγκώσουν την γλώσσα τους μπορεί και να δηλητηριαστούν. Οι προκαταλήψεις όμως, συνεχίζονται στον πλανήτη που ζούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σάμουελ και η Ελεονόρα προβληματίζονται από τους κακοπροαίρετους.

Η «εκρηκτική» Ιταλίδα, που για να ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία έκανε στην άκρη τη δουλειά της ως μοντέλο και παρέκαμψε την επιστήμη της, μιας και είναι απόφοιτη της Νομικής, αρχικά δούλευε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Sport Italian πριν ενταχθεί στο δίκτυο DAZN.

Περίπου την ίδια εποχή της εμφάνισής της στους δέκτες, άρχισε να βγαίνει με τον Ρίτσι κι ενώ πρώτα ήταν ζευγάρι με τον θετό αδελφό της συναδέλφου της στο DAZN, Ντιλέτα Λεότα, η οποία επίσης έχει… κλέψει τις εντυπώσεις του κοινού.

Η Ελεονόρα Ικαρντόνα μίλησε για τη σχέση της με τον Σάμουελ Ρίτσι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «TuttoSport».

«Εμπιστεύομαι πολύ τις απόψεις του Σάμουελ, γι' αυτό τον ρωτάω πριν από έναν αγώνα για κάποιες ιδέες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στη δουλειά μου», είπε για αρχή και δεν έκρυψε πως «η σχέση μας είναι πραγματικά ξεχωριστή και μιλάμε για τα πάντα, είμαστε πολύ καλοί φίλοι».



Επίσης, δήλωσε πως «για μένα δεν παίζει ρόλο που είναι ποδοσφαιριστής. Δεν έχει καμία επίδραση στην καριέρα μου. Στην πραγματικότητα, είμαστε πολύ πρόθυμοι να διατηρήσουμε τον επαγγελματικό και τον ιδιωτικό μας χώρο ξεχωριστά. Θαυμάζω πραγματικά την αφοσίωση και το ταλέντο του, αλλά η καριέρα μου προχωρά χωρίς παρεμβολές. Μοιραζόμαστε τα όνειρά μας, αλλά με μια υγιή ισορροπία».