Ιταλία - Ισραήλ: Ελεύθεροι σκοπευτές, ελικόπτερα και χημικά – Πού οδηγείται το ποδόσφαιρο;

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Ιταλία και Ισραήλ, είχε χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου από την UEFA και τα μέτρα ασφαλείας ήταν αρκετά αυξημένα.



Μερικές ώρες πριν τη σέντρα τις αναμέτρησης, περίπου 10.000 διαδηλωτές είχαν γεμίσει την πόλη, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στην Παλαιστίνη, με συνθήματα κατά του Ισραήλ και πλακάτ στα οποία αναγραφόταν η φράση: «Δώστε κόκκινη κάρτα στο Ισραήλ».

Σοκαριστικές εικόνες. που παραμέμπουν σε... εμπόλεμη ζώνη, κυκλοφόρησαν στα διεθνή πρακτορεία, με ελεύθερους σκοπευτές να σημαδεύουν τον κόσμο, ενώ ελικόπτερα και drones συνέθεταν την αμφόσφαιρα στην πόλη. Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν κατακλύσει το Ούντινε, μια μικρή πόλη της Ιταλίας, που φιλοξένησε το παιχνίδι. Οι κάτοικοι της πόλης, ήταν έντρομοι, με αρκετούς να κλείνονται στα σπίτια τους και ορισμένα καταστήματα να παραμένουν κλειστά.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, έγιναν συμπλοκές με την αστυνομία, με τους διαδηλωτές να πετούν κροτίδες προς τα ΜΑΤ, τα οποία... απάντησαν με κανόνια νερού και δακρυγόνα. Οι συμπλοκές αυτές, οδήγησαν σε συλλήψεις, ενώ υπήρξαν και τραυματίες. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο με τις σημαίες της Παλαιστίνης, ωστόσο οι αρχές δεν τους το επέτρεψαν.

Μεταξύ των τραυματιών, όπως μετέδωσε η ραδιοτηλεόραση RAI, ήταν και ενας δημοσιογράφος που βρισκόταν εκεί για να καλύψει το γεγονός και δέχθηκε πέτρα στο πρόσωπο.

Police clash with protesters in the northern Italian city of Udine during a football World Cup qualifier being played between Italy and Israel.



Το παιχνίδι, όπως ήταν αναμενόμενο πέρασε σε δεύτερη μοίρα, με τον προπονητή της Ιταλίας, Τζενάρο Γκατούσο να ευχαριστεί την αστυνομία για την «απίστευτη δουλειά» της, όπως ανέφερε.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό σκέλος, η Ιταλία επικράτησε 3-0 του Ισραήλ και παρέμεινε στο κυνήγι της πρώτης θέσης, που οδηγεί απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ενώ το Ισραήλ, υπέστη τρίτη σερί ήττα στα προκριματικά και έχασε κάθε ελπίδα, ακόμα και για τη δεύτερη θέση στον όμιλο.



Πηγή: Athletiko.gr