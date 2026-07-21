Ιταλία: Κατακραυγή για τον θάνατο 43χρονου από αστυνομική βία - Μάχες σώμα με σώμα σε διαδηλώσεις

Έντονες αντιδράσεις και επεισόδια σημειώθηκαν στη Μπολόνια, μετά τον θάνατο του 43χρονου Αμπντεραχίμ Φακίρ κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης, με την υπόθεση να προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση και να επαναφέρει τη συζήτηση για τις πρακτικές των δυνάμεων ασφαλείας στην Ιταλία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, ο Φακίρ, γεννημένος στο Μαρόκο και εγκατεστημένος στην Ιταλία από την ηλικία των πέντε ετών, διατηρούσε επιχείρηση μετακομίσεων και καθαρισμού, έχασε τη ζωή του την Κυριακή (19/7), ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική ακινητοποίηση σε συνοικία της Μπολόνια.

🇮🇹 Riot police were deployed in Bologna after protests over the death of Moroccan national Abderrahim Fakir turned violent.



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Επεισόδια στις διαδηλώσεις

Το βράδυ της Δευτέρας (20/7), διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη ιταλική πόλη ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του Φακίρ.

Reuters

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, με ομάδα διαδηλωτών να πετά κροτίδες κοντά σε αστυνομικά κτίρια ενώ η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων, ενώ άλλοι διαδηλωτές πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας φωτογραφία του θύματος.

Reuters

Το βίντεο που πυροδότησε αντιδράσεις

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης καταγράφει τον 43χρονο να φωνάζει επανειλημμένα «βοήθεια, βοήθεια, φτάνει», ενώ δύο αστυνομικοί τον ακινητοποιούν στο έδαφος παρουσία διασωστών.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, όταν ο άνδρας σταματά να κινείται, οι αστυνομικοί δένουν τα πόδια του πριν προχωρήσουν στον έλεγχο των ζωτικών του σημείων μαζί με το προσωπικό του ασθενοφόρου.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Η Εισαγγελία έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση και ζήτησε να εξεταστεί το υλικό από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η αδελφή του θύματος, Χαντίτζα Φακίρ, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι «δεν μπορεί να πεθαίνει έτσι ένας άνθρωπος», υποστηρίζοντας πως οι αστυνομικοί όφειλαν να προστατεύσουν τον αδελφό της και όχι να οδηγηθεί στον θάνατο.

Τι αναφέρει η Αστυνομία για το συμβάν

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η Αστυνομία κλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) στη συνοικία Πιλάστρο, έπειτα από αναφορές κατοίκων για άνδρα που παρουσίαζε έντονα επιθετική και αποδιοργανωμένη συμπεριφορά.

Οι αστυνομικοί φέρεται να κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο και επιχείρησαν αρχικά να τον ηρεμήσουν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και προχώρησαν στην ακινητοποίησή του, προκειμένου να του περάσουν χειροπέδες.

Όπως ενημέρωσαν τους διασώστες, ο 43χρονος φερόταν να βρισκόταν σε ψυχιατρικό επεισόδιο. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα καρδιάς και έπασχε από άσθμα.

Πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική σύγκρουση στην Ιταλία, με κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι υπερασπίστηκε την Αστυνομία, καλώντας να μην εξαχθούν πρόωρα συμπεράσματα και να αφεθεί η Δικαιοσύνη να διερευνήσει τα γεγονότα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», τα οποία εξέφρασαν τη στήριξή τους στους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Από την άλλη πλευρά, η γερουσιαστής Ιλάρια Κούκι, γνωστή για τον αγώνα της μετά τον θάνατο του αδελφού της υπό κράτηση το 2009, χαρακτήρισε το περιστατικό «απάνθρωπο», ενώ επέκρινε την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι για το κλίμα που, όπως υποστήριξε, έχει διαμορφωθεί γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική και τη δράση των σωμάτων ασφαλείας.

Reuters

Αντίστοιχα, στελέχη της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης προειδοποίησαν ότι η Ιταλία δεν πρέπει να υιοθετήσει πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE), τονίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές δημοκρατικές εγγυήσεις.

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας και η εξέταση του οπτικού υλικού αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 43χρονος.