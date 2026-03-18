Ιταλία: Μειώνει τους φόρους στα καύσιμα - Παρέμβαση Μελόνι λόγω κρίσης

Σε σημαντική μείωση των φόρων στα καύσιμα προχωρά η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, επιχειρώντας να «φρενάρει» το κύμα ακρίβειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε μείωση της τάξης των 25 λεπτών ανά λίτρο, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός μέσω της RAI.

«Ουσιαστική βοήθεια» λέει η κυβέρνηση

Για μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι.

Όπως υποστήριξε, η μείωση, αν και προσωρινή, θα επιτρέψει στους Ιταλούς να πληρώνουν λιγότερα για καύσιμα σε σχέση με πολίτες άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία.

Έλεγχοι και «φρένο» στις αυξήσεις

Σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μελόνι τόνισε ότι η κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα για να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες, όπως σημείωσε, συνδέονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για τη διασφάλιση διαφάνειας στην αγορά, με παρεμβάσεις της οικονομικής αστυνομίας και της Αρχής Ανταγωνισμού σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια, χάρη σε αυτές τις κινήσεις, οι αυξήσεις στην Ιταλία παραμένουν μέχρι στιγμής πιο συγκρατημένες σε σύγκριση με άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ