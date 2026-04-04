Ιταλία: Μπόνους πρόκρισης στο Μουντιάλ πριν τη Βοσνία ζήτησαν οι διεθνείς - Το ποσό που αιτήθηκαν

Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με το κλίμα που επικρατούσε στην εθνική Ιταλίας πριν από τον καθοριστικό αγώνα με τη Βοσνία, ο οποίος κατέληξε σε έναν οδυνηρό αποκλεισμό στα πέναλτι από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, οι παίκτες της Squadra Azzurra είχαν θέσει ζήτημα οικονομικού μπόνους πριν καν εξασφαλίσουν την πρόκριση.



Όπως αναφέρεται, οι διεθνείς ζήτησαν συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ, δηλαδή 10.000 ευρώ για κάθε παίκτη, σε περίπτωση που η ομάδα κατάφερνε να πάρει το εισιτήριο για το Μουντιάλ. Η χρονική στιγμή της απαίτησης προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς η ομάδα βρισκόταν μπροστά σε έναν κρίσιμο αγώνα που απαιτούσε απόλυτη συγκέντρωση.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: The Italian players demanded an individual bonus of €10,000 each before the match against Bosnia.



A bonus they wanted to receive in case of qualification for the World Cup.



However, the request was rejected by the Italian Federation before the match took… pic.twitter.com/QD20UkQNdf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 4, 2026





Ο προπονητής της ομάδας, Τζενάρο Γκατούζο, εμφανίζεται να ήταν κάθετα αντίθετος με αυτή την προσέγγιση. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, υποστήριξε ότι τέτοιες συζητήσεις δεν έχουν θέση πριν από έναν τόσο σημαντικό αγώνα και πως το ζήτημα των πριμ θα έπρεπε να τεθεί μόνο μετά την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης.



Η στάση των παικτών φαίνεται πως επηρέασε αρνητικά τη συνολική νοοτροπία της ομάδας. Αντί να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι, η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά δημιούργησε ένα περιβάλλον αποπροσανατολισμού. Το αποτέλεσμα ήταν μια εμφάνιση κατώτερη των περιστάσεων, που οδήγησε σε έναν αποκλεισμό-σοκ για μια ομάδα με τη βαριά φανέλα της Ιταλίας.