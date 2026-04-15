Ιταλία: Νεαρή κοπέλα σκόραρε και φίλησε φωτογραφία του προπονητή της που έφυγε από τη ζωή

Η Μαρία αγωνίζεται στη Κ15 Ιταλίας και συγκεκριμένα με τα χρώματα της Σαλερνιτάνας. Σκόραρε λοιπόν, απέναντι στη Νοβάρα για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Ο πανηγυρισμός της όμως κανείς δε περίμενε ό,τι θα φέρει τέτοια συγκίνηση.

Έχουμε δει γκολ να αφιερώνονται σε αδικοχαμένους ανθρώπους ειδικά του αθλητισμού, δε το βλέπουμε και κάθε μέρα όμως στις πιο μικρές ηλικίες.

Η αθλήτρια μόλις σκόραρε η πρώτη της σκέψη ήταν να πάει και να δώσει ένα «αφιερωμένο φιλί» σε ένα πανό που υπήρχε στο γήπεδο για τον προπονητή της, που μία εβδομάδα νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς στο αυτοκίνητό του.

Το πανό έγραφε «Ciao Mister...» . Δίπλα, η εικόνα με το πρόσωπο του και η «μικρή» Ιταλίδα δεν άφησε την ευκαιρία για αφιέρωση να πάει χαμένη.