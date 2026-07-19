Ιταλία: Νεκρός 43χρονος που ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και υπέστη ανακοπή καρδιάς

Την ζωή του έχασε ένας 43χρονος άνδρας το απόγευμα στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια, στην Ιταλία, λίγο μετά την ακινητοποίησή του από αστυνομικούς.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο άνδρας, μαροκινής καταγωγής, βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης και φέρεται να είχε επιθετική συμπεριφορά. Στο σημείο κλήθηκαν, τόσο αστυνομικές δυνάμεις, όσο και ασθενοφόρο.

A Bologna,un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ammanettato durante intervento della polizia. A

chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo,nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. pic.twitter.com/ffuGmsdzXy — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) July 19, 2026

Σπρέι πιπεριού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν στο έδαφος και του πέρασαν χειροπέδες, δένοντας τα χέρια του πίσω από την πλάτη. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν επίσης ότι κατά την επέμβαση έγινε χρήση σπρέι πιπεριού.



Λίγη ώρα αργότερα, ο 43χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Ζητούν πλήρη διερεύνηση

Φίλοι και συγγενείς του συγκεντρώθηκαν στο σημείο του περιστατικού, ζητώντας να διερευνηθούν σε βάθος οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν.



Η υπόθεση έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα στην Ιταλία, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας που θα αποσαφηνίσει τι προηγήθηκε της καρδιακής ανακοπής.