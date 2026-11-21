Ο Τζιάνι Ντε Τζενάρο, πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας, από το 2000 έως το 2007, έδωσε τέλος στη ζωή του. Ο 78χρονος ερευνούνταν για την υπόθεση της δολοφονίας του δικαστικού Μπορσελίνο το 1992 και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Ειδικά στην εκστρατεία εναντίον της Κόζα Νόστρα της Σικελίας τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό

Μία εβδομάδα νωρίτερα, οι εισαγγελείς της Καλτανισέτα στη Σικελία είχαν ζητήσει να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες απόπειρες παρεμπόδισης των ερευνών για τη βομβιστική επίθεση του 1992 στο Παλέρμο, όπου έχασαν τη ζωή τους ο δικαστικός Πάολο Μπορσελίνο και πέντε αστυνομικοί της συνοδείας του.

Δικαστής απέρριψε το αίτημα, όμως η εισαγγελία άσκησε έφεση και η απόφαση αναμενόταν τις επόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με πρόσωπα του στενού του κύκλου, τα νέα για την έρευνα είχαν ξαφνιάσει πολλούς στην Ιταλία, ανάμεσά τους και τον ίδιο. Εκείνος αρνούνταν κάθε κατηγορία.

«Ήταν βαθιά συγκλονισμένος», δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ο δικηγόρος του, Φραντσέσκο Μπερτορόττα, που είχε μιλήσει μαζί του μέσα στην εβδομάδα. «Τον άκουσα απελπισμένο, καθώς έπρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε κατηγορίες που θεωρούσε άδικες και συκοφαντικές».

Το μυστήριο της έρευνας για τον Μπορσελίνο

Ο Ντε Τζενάρο βρέθηκε νεκρός στο εξοχικό του στην Τοσκάνη, αφού συγγενείς του ειδοποίησαν τις αρχές όταν δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Η εισαγγελία του Γκροσέτο, της τοσκανικής επαρχίας όπου βρίσκεται το εξοχικό, άνοιξε έρευνα για υπόνοιες ηθικής αυτουργίας σε αυτοκτονία, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa. Κοντά στο σώμα δεν βρέθηκαν επιστολές ή μηνύματα, ανέφερε το Ansa.

Ο χειρισμός της έρευνας για τη δολοφονία του Μπορσελίνο παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της πρόσφατης ιταλικής ιστορίας. Λιγότερο από δύο μήνες πριν από τη δολοφονία του, μαφιόζικη βόμβα είχε σκοτώσει τον δικαστή Τζιοβάνι Φαλκόνε, στενό συνεργάτη του Ντε Τζενάρο.

Η αστυνομία είχε εντοπίσει υπόπτους, οι οποίοι αργότερα κρίθηκαν αθώοι. Μεταγενέστερες έρευνες εξέτασαν ισχυρισμούς ότι είχαν αποσπαστεί ψευδείς ομολογίες. Οι λόγοι αυτών των εξελίξεων παραμένουν αμφισβητούμενοι, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και να βρεθούν οι υπεύθυνοι για την παραπλάνηση της έρευνας.

Η οικογένεια Μπορσελίνο ζήτησε επανειλημμένα διαφάνεια και αντέδρασε με θλίψη στα νέα. «Ίσως χάθηκε μαζί του ακόμη ένα κομμάτι της αλήθειας», δήλωσε ο Μανφρέντι Μπορσελίνο, γιος του δικαστικού.

Ο θάνατος του Ντε Τζενάρο πυροδότησε αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, ενώ ορισμένοι σύμμαχοί της υποστήριξαν ότι ο έλεγχος από τα media υπήρξε δυσανάλογος, δεδομένης της έλλειψης αποδείξεων εις βάρος του. «Σε μια ελεύθερη, δημοκρατική και πολιτισμένη χώρα, η δικαιοσύνη απονέμεται στις αίθουσες των δικαστηρίων και όχι έξω από αυτές», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

FILE PHOTO: Finmeccanica’s President Gianni De Gennaro looks during a meeting of shareholders in Rome, Italy, April 28, 2016. REUTERS/Alessandro Bianchi/File Photo

Από τις μάχες με τη μαφία στην κορυφή του κράτους

Η καριέρα του Ντε Τζενάρο εκτυλίχθηκε ανάμεσα στον αγώνα κατά της σικελικής μαφίας και στα ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών της Ιταλίας. Με το παρατσούκλι «Ο Καρχαρίας», συνεργάστηκε στενά με τον Φαλκόνε σε ιστορικές έρευνες κατά της μαφίας και συνέβαλε στην έκδοση από τη Βραζιλία του πληροφοριοδότη της μαφίας Τομμάζο Μπουσκέτα. Αργότερα ηγήθηκε της Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφία υπηρέτησε επί επτά χρόνια ως αρχηγός της εθνικής αστυνομίας και στη συνέχεια διηύθυνε το τμήμα συντονισμού των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

Η πορεία του δεν στερήθηκε αντιπαραθέσεων. Ως αρχηγός της αστυνομίας, επέβλεπε τα μέτρα ασφαλείας στη Σύνοδο των Οκτώ (G8) στη Γένοβα το 2001, η οποία σημαδεύτηκε από βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών κατά της παγκοσμιοποίησης. Η σύνοδος παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα επεισόδια της σύγχρονης ιταλικής αστυνόμευσης. Ο Ντε Τζενάρο αρνιόταν σταθερά οποιαδήποτε κατηγορία για αυστηρές μεθόδους καταστολής των κινητοποιήσεων και τελικά αθωώθηκε σε σχετική υπόθεση.

Το 2013 ανέλαβε την προεδρία του ελεγχόμενου από το κράτος ομίλου αεροδιαστημικής και άμυνας Finmeccanica, που αργότερα μετονομάστηκε σε Leonardo, θέση την οποία διατήρησε έως το 2020.