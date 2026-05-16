Ιταλία: Πανικός στο κέντρο της Μόντενα με αυτοκίνητο να πέφτει σε πεζούς - Εκσφενδονίστηκαν άνθρωποι
Από το πρωτοφανές περιστατικό τραυματίστηκαν επτά άτομα με μια γυναίκα να κινδυνεύει να χάσει τα πόδια της - Κρατούσε μαχαίρι ο οδηγός.
Πανικός επικράτησε το Σάββατο 16 Μαΐου στη Μόντενα της Ιταλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα τα τέσσερα εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Ιταλικών αρχών.
Αυτόπτεις μάρτυρες ισχυρίζονται ότι είδαν «το αυτοκίνητο να πλησιάζει, κατευθυνόταν προς το πεζοδρόμιο. Ξαφνικά επιτάχυνε. Πήγαινε με τουλάχιστον 160 χιλιόμετρα την ώρα, είδαμε ανθρώπους να εκσφενδονίζονται» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων.
Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται, είναι 31 ετών, λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ΙΧ που οδηγούσε ανέβηκε στο πεζοδρόμιο με ιλιγγιώδη ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε ίσως και τα 100 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο οδηγός «έπεσε στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντας έναν ποδηλάτη και μια γυναίκα», τόνισε ο Δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετσέτι, Πρόσθεσε ότι η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη «με τα πόδια της να έχουν συνθλιβεί».
«Εθεάθη να κρατά μαχαίρι, αλλά δεν κατάφερε να τραυματίσει κανέναν», πρόσθεσε ο δήμαρχος της Μόντενα, ο οποίος δήλωσε ότι είναι βαθιά συγκινημένος. «Όποια κι αν είναι η φύση του περιστατικού, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα», υπογράμμισε.
Σημειώνεται ότι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για ατύχημα ή τρομοκρατική ενέργεια.