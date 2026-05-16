Ιταλία: Πανικός στο κέντρο της Μόντενα με αυτοκίνητο να πέφτει σε πεζούς - Εκσφενδονίστηκαν άνθρωποι

Πανικός επικράτησε το Σάββατο 16 Μαΐου στη Μόντενα της Ιταλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άτομα τα τέσσερα εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Ιταλικών αρχών.

A 30-year-old Italian man of North African origin has been arrested after deliberately driving a Citroën C3 at high speed into pedestrians in central Modena.



The incident happened on Saturday afternoon in via Emilia centro. Witnesses said the car was travelling at around 100… pic.twitter.com/QLfe45o4zb — Isolated Incidents (@diversity999x) May 16, 2026

Αυτόπτεις μάρτυρες ισχυρίζονται ότι είδαν «το αυτοκίνητο να πλησιάζει, κατευθυνόταν προς το πεζοδρόμιο. Ξαφνικά επιτάχυνε. Πήγαινε με τουλάχιστον 160 χιλιόμετρα την ώρα, είδαμε ανθρώπους να εκσφενδονίζονται» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη και ανακρίνεται, είναι 31 ετών, λάμβανε αγωγή καθώς αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ΙΧ που οδηγούσε ανέβηκε στο πεζοδρόμιο με ιλιγγιώδη ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε ίσως και τα 100 χιλιόμετρα.



Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο οδηγός «έπεσε στο πεζοδρόμιο, τραυματίζοντας έναν ποδηλάτη και μια γυναίκα», τόνισε ο Δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετσέτι, Πρόσθεσε ότι η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη «με τα πόδια της να έχουν συνθλιβεί».



«Εθεάθη να κρατά μαχαίρι, αλλά δεν κατάφερε να τραυματίσει κανέναν», πρόσθεσε ο δήμαρχος της Μόντενα, ο οποίος δήλωσε ότι είναι βαθιά συγκινημένος. «Όποια κι αν είναι η φύση του περιστατικού, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα», υπογράμμισε.





Σημειώνεται ότι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για ατύχημα ή τρομοκρατική ενέργεια.