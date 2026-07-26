Ιταλία: Πάνω από 400 τουρίστες απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης λόγω μεγάλης φωτιάς στην Απουλία

Συναγερμός σήμανε στην κοινότητα Πεσκίτσι, στην Απουλία της νότιας Ιταλίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση εκατοντάδων τουριστών και λουόμενων από την περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού λιμενικού, περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί δια θαλάσσης, καθώς η θάλασσα αποτελεί τη μοναδική διαθέσιμη οδό διαφυγής από το σημείο.

🇮🇹 Wildfires are now breaking out in Italy while France and Spain still struggle to contain theirs



This one started in a coastal pine forest in the Puglia region of Italy, with strong winds helping it spread rapidly towards tourist hotels by the beach



Europe can't catch a break… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 26, 2026

«Επί του παρόντος, περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης, αφού αυτή είναι η μοναδική οδός διαφυγής», ανέφεραν οι αρχές σε ενημέρωσή τους μέσω WhatsApp.

Η επιχείρηση εκκένωσης συνεχίζεται, καθώς, σύμφωνα με εκπρόσωπο του λιμενικού, παραμένουν στην περιοχή περίπου 300 ακόμη άτομα που πρέπει να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο.

Για την επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί έξι σκάφη της ακτοφυλακής, τρία πλοία της οικονομικής αστυνομίας, καθώς και περίπου δέκα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνδράμουν στη μεταφορά των πολιτών και στην υποστήριξη της επιχείρησης διάσωσης.

Παρά την έκταση της πυρκαγιάς, οι αρχές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες στην περιοχή. Ωστόσο, πυκνό σύννεφο καπνού είναι ορατό από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.

Ο δήμαρχος της Πεσκίτσι, Λουίτζι ντ’ Αρέντσο, δήλωσε στην τοπική εφημερίδα La Gazzetta del Mezzogiorno ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, ενώ αναμένεται η άφιξη επιπλέον Canadair από τη Ρώμη για την ενίσχυση της επιχείρησης πυρόσβεσης.