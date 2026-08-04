Ιταλία: Πέταξε κατά λάθος λαχείο του 1 εκατ. ευρώ στα σκουπίδια - Το βρήκε άθικτο στη χωματερή

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Ιταλία, όπου ένας άνδρας πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια λαχείο στιγμιαίας λοταρίας που είχε κερδίσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Χάρη στην κινητοποίηση της εταιρείας αποκομιδής απορριμμάτων, το τυχερό δελτίο εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα μέσα σε σακούλες σκουπιδιών, σώζοντας μια περιουσία.

Η ιστορία εκτυλίχθηκε στο Μπιτόντο, κοντά στο Μπάρι. Ο άνδρας αγόρασε, όπως έκανε πάντα, ένα λαχείο χρησιμοποιώντας τους ίδιους αριθμούς, οι οποίοι είχαν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο. Όταν το έλεγξε στο πρακτορείο, είδε την ένδειξη «μη πληρωτέο» και θεώρησε λανθασμένα ότι το δελτίο δεν ήταν κερδισμένο. Έτσι, το άφησε πίσω και έφυγε.

Σύμφωνα με το ANSA, λίγο αργότερα, τα μέλη της οικογένειάς του συνειδητοποίησαν ότι οι αριθμοί που έπαιζε επί χρόνια είχαν αναδειχθεί νικητήριοι. Όταν επέστρεψαν στο πρακτορείο, ενημερώθηκαν ότι τα απορριφθέντα δελτία είχαν ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια και είχαν παραληφθεί από απορριμματοφόρο.

Επιχείρηση... αναζήτησης στα σκουπίδια

Αμέσως στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση εντοπισμού του λαχείου. Η εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων ανασυνέθεσε τη διαδρομή που είχαν ακολουθήσει τα σκουπίδια, από τη συλλογή τους μέχρι τη μεταφορά τους.

Αφού εντοπίστηκε το απορριμματοφόρο, χρειάστηκε η συνδρομή άλλης εταιρείας της περιοχής, ώστε να γίνει με ασφάλεια η διαλογή των απορριμμάτων. Οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν την αναζήτηση από τα ξημερώματα και, στις 05:30 το πρωί, ένας υπάλληλος βρήκε το πολύτιμο δελτίο. Βρισκόταν μέσα σε μια σκισμένη σακούλα μαζί με άλλα κατεστραμμένα λαχεία, όμως είχε παραμείνει σχεδόν ανέπαφο.

Ο επικεφαλής της εταιρείας χαρακτήρισε την υπόθεση «σχεδόν θαύμα», ενώ παραδέχθηκε με χιούμορ ότι άγγιξε το τυχερό λαχείο «μήπως φέρει λίγη τύχη και σε εμάς».

Και όπως φαίνεται, κάτι τέτοιο συνέβη. Μετά το τέλος της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι πήγαν όλοι μαζί για καφέ και αγόρασαν για αστείο ένα ξυστό. Το αποτέλεσμα; Κέρδισαν 50 ευρώ.