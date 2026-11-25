Συνολικά 57 καθολικοί ιερείς στην Ιταλία καταδικάστηκαν οριστικά και οδηγήθηκαν στη φυλακή για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων την περίοδο 2001-2021, ενώ κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 880 περιστατικά κακοποίησης. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε έκθεση που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Συνόδου των Ιταλών Επισκόπων και δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη.

Όπως αναφέρει το Reuters, η έκθεση καταγράφει 378 υποθέσεις που γνωστοποιήθηκαν στις εκκλησιαστικές αρχές κατά τη συγκεκριμένη εικοσαετία. Συνολικά αφορούν 880 περιστατικά, στα οποία φέρονται να εμπλέκονται 356 δράστες και 385 θύματα.

Από τους φερόμενους ως δράστες, οι 123 παραπέμφθηκαν στις ιταλικές δικαστικές αρχές. Από αυτούς, οι 57 καταδικάστηκαν τελεσίδικα και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης.

Παράλληλα, 218 ιερείς αντιμετώπισαν πειθαρχικές κυρώσεις από την Καθολική Εκκλησία, ενώ περίπου το 70% κρίθηκε ένοχο. Από τους 356 φερόμενους ως δράστες, οι 87 είχαν καθαιρεθεί ή τεθεί προσωρινά σε αργία από τα ιερατικά τους καθήκοντα, 39 είχαν συνταξιοδοτηθεί και 67 είχαν πεθάνει.

Τα στοιχεία για τα θύματα και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 70% των θυμάτων ήταν αγόρια, με τους εφήβους ηλικίας 14 έως 17 ετών να εμφανίζονται ως η πλέον εκτεθειμένη ομάδα. Σε περίπου οκτώ στις δέκα υποθέσεις, οι φερόμενοι ως δράστες είχαν κατηγορηθεί για περισσότερα από ένα περιστατικά, ενώ λίγο λιγότερο από το 30% των καταγγελιών αφορούσε σεξουαλικές πράξεις.

«Αυτά τα εγκλήματα αποκαλύπτουν ένα κακό που έχει διαπεράσει την Εκκλησία: πρέπει να το αποκαλέσουμε με το όνομά του και να αναγνωρίσουμε τη φρίκη του», δήλωσε ο καρδινάλιος Ματέο Μαρία Τσούπι, επικεφαλής της Συνόδου των Ιταλών Επισκόπων.

Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης, το Ινστιτούτο Innocenti της Φλωρεντίας και ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, επισημαίνουν ότι τα ευρήματα δεν αποτυπώνουν το σύνολο της έκτασης του φαινομένου στην Ιταλία.

Όπως διευκρινίζουν, η έρευνα βασίστηκε αποκλειστικά σε στοιχεία που εντοπίστηκαν στα αρχεία της Εκκλησίας και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό του πραγματικού αριθμού των περιστατικών κακοποίησης.

Πέρυσι, η Rete l’Abuso, η μεγαλύτερη οργάνωση στην Ιταλία που εκπροσωπεί θύματα κακοποίησης από μέλη της Εκκλησίας, είχε εκτιμήσει ότι σχεδόν 4.400 άνθρωποι είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από καθολικούς ιερείς στη χώρα από το 2020, με βάση μαρτυρίες θυμάτων, δικαστικά στοιχεία και δημοσιεύματα.

Την Τετάρτη, η οργάνωση χαρακτήρισε τη νέα έκθεση σαφώς ανεπαρκή, επισημαίνοντας ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των θεσμικών αλλαγών και της υποχρεωτικής αναφοράς τέτοιων περιστατικών στις αρμόδιες αρχές, ώστε όλα τα θύματα να έχουν πρόσβαση σε άμεση και αμερόληπτη δικαιοσύνη.

Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου

Η έκθεση προτείνει σειρά μέτρων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας των θυμάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης και η έναρξη δημόσιας ενημερωτικής εκστρατείας, προκειμένου να ενθαρρυνθούν όσοι έχουν υποστεί κακοποίηση να καταγγείλουν όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, προτείνεται η σύσταση μόνιμου παρατηρητηρίου για τη συλλογή και τη μελέτη στοιχείων σχετικά με περιστατικά κακοποίησης. Την πρόταση αυτή υιοθέτησε άμεσα η Σύνοδος των Ιταλών Επισκόπων.