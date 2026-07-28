Ιταλία: Στο έλεος της θαλασσοταραχής τουριστικό σκάφος στο Ποζιτάνο - Η στιγμή που παλεύει να δέσει

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Ποζιτάνο της Ιταλίας, όταν ένα τουριστικό σκάφος προσπάθησε να προσεγγίσει την αποβάθρα εν μέσω ισχυρών ανέμων και έντονης θαλασσοταραχής.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε τις τελευταίες ημέρες στα social media και δείχνει το σκάφος να επιχειρεί να προσεγγίσει με την πρύμνη την αποβάθρα, έχοντας ήδη κατεβάσει τη σκάλα αποβίβασης.

İtalya’nın Positano kıyılarında rüzgarlı havada feribota binmeye çalışan yolcular, dalgaların yükselmesiyle zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/JWj0YmwzJh — Bulvar Medya (@Bulvarpress) July 28, 2026

Ωστόσο, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες μετέτρεψαν τον ελιγμό σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία. Τα μεγάλα κύματα μετακινούσαν συνεχώς το σκάφος, άλλοτε σηκώνοντάς το και άλλοτε απομακρύνοντάς το από την αποβάθρα, την ώρα που το νερό κάλυπτε τον κυματοθραύστη και πλημμύριζε την πολυσύχναστη προβλήτα.

Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην αποβάθρα αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν, ενώ το πλήρωμα, βλέποντας ότι δεν ήταν δυνατό να διατηρηθεί με ασφάλεια η θέση του σκάφους, ανέσυρε τη σκάλα και απομακρύνθηκε προσωρινά από το λιμάνι.

@la.repubblica Una scena forte, ripresa dall’alto da un turista. Un’imbarcazione della Grassi Junior, con a bordo turisti, tenta l’accosto di poppa al molo di Positano, con la passerella già abbassata. Il forte vento di scirocco e il mare mosso rendono la manovra estremamente rischiosa. Le onde spostano continuamente il battello, sollevandolo e allontanandolo dalla banchina, mentre l’acqua supera il frangiflutti e invade il molo affollato, costringendo le persone in attesa a indietreggiare. Di fronte all’impossibilità di mantenere la posizione in sicurezza, l’equipaggio richiude la passerella e si allontana provvisoriamente dall’approdo: al termine delle complesse operazioni non ci saranno feriti. Ma il documento, condiviso sui social da che riapre la questione sulla sicurezza dell'approdo-simbolo della Costiera amalfitana, quando le condizioni meteomarine sono complesse. (Testo di Pasquale Raicaldo) video David Hughes ♬ audio originale - la.repubblica

Μετά από αρκετές δύσκολες προσπάθειες, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τελικά χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται οι κραυγές αγωνίας των επιβατών, αποτυπώνοντας την ένταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας προσέγγισης.

Μία γυναίκα, σχολιάζοντας την ανάρτηση, περιέγραψε την εμπειρία από την πλευρά των επιβατών, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Να ξέρετε όμως ότι το να βρίσκεσαι στο σκάφος ήταν 100 φορές χειρότερο από ό,τι φαίνεται στο βίντεο…».