Ιταλία: Στο έλεος της θαλασσοταραχής τουριστικό σκάφος στο Ποζιτάνο - Η στιγμή που παλεύει να δέσει
Ισχυροί άνεμοι και μεγάλα κύματα μετέτρεψαν σε εφιάλτη την προσπάθεια τουριστικού σκάφους να προσεγγίσει την αποβάθρα στο Ποζιτάνο.
Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Ποζιτάνο της Ιταλίας, όταν ένα τουριστικό σκάφος προσπάθησε να προσεγγίσει την αποβάθρα εν μέσω ισχυρών ανέμων και έντονης θαλασσοταραχής.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε τις τελευταίες ημέρες στα social media και δείχνει το σκάφος να επιχειρεί να προσεγγίσει με την πρύμνη την αποβάθρα, έχοντας ήδη κατεβάσει τη σκάλα αποβίβασης.
Ωστόσο, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες μετέτρεψαν τον ελιγμό σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία. Τα μεγάλα κύματα μετακινούσαν συνεχώς το σκάφος, άλλοτε σηκώνοντάς το και άλλοτε απομακρύνοντάς το από την αποβάθρα, την ώρα που το νερό κάλυπτε τον κυματοθραύστη και πλημμύριζε την πολυσύχναστη προβλήτα.
Οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην αποβάθρα αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν, ενώ το πλήρωμα, βλέποντας ότι δεν ήταν δυνατό να διατηρηθεί με ασφάλεια η θέση του σκάφους, ανέσυρε τη σκάλα και απομακρύνθηκε προσωρινά από το λιμάνι.
Μετά από αρκετές δύσκολες προσπάθειες, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τελικά χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται οι κραυγές αγωνίας των επιβατών, αποτυπώνοντας την ένταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας προσέγγισης.
Μία γυναίκα, σχολιάζοντας την ανάρτηση, περιέγραψε την εμπειρία από την πλευρά των επιβατών, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Να ξέρετε όμως ότι το να βρίσκεσαι στο σκάφος ήταν 100 φορές χειρότερο από ό,τι φαίνεται στο βίντεο…».