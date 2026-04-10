Ιταλία: Θέτει υποψηφιότητα να διοργανώσει το Μουντιάλ του 2038 μετά τον τρίτο αποκλεισμό

Η Εθνική ομαδα της Ιταλίας μπορεί να γνώρισε τον αποκλεισμό από την Βοσνία - Ερζεβοβίνη στα προκριματίκα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αλλά δεν το «βάζει» κάτω... και ετοιμάζεται να θέσει υποψηφιότητα ώστε να φιλοξενήσει το Μουντιάλ του 2038.

Στόχος της ιταλικής Ομοσπονδίας είναι τις επόμενες εβδομάδες/μήνες για να υποβάλουν πρόταση στη FIFA.

🚨🚨JUST IN: Italy WANTS to put itself forward as a candidate to host the 2038 World Cup.



They will prepare over the coming weeks/months to submit a proposal to FIFA. pic.twitter.com/zUk2yAZ3oD — Footy Rush (@FootyRush_) April 10, 2026

Η Ιταλία των τριών συνεχόμενων αποκλεισμών

Το πρώτο σοκ ήρθε απέναντι στη Σουηδία το 2017, για τα νοκ-αουτ πρόκρισης για το Μουντιάλ της Ρωσίας τον Ιούνη του 2018. Πέντε χρόνια μετά, το σενάριο επαναλήφθηκε με πιο σκληρό τρόπο, απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, για να έρθει το 2026 ο τρίτος αποκλεισμός από τη Βοσνία - Ερζεβοβίνη.

«Ακέφαλη» παραμένει η «Σκουάντρα Ατζούρα»

Ο αποκλεισμός από τους Βόσνιους έφερε το διαζύγιο ανάμεσα στον Τζενάρο Γκατούζο και την ιταλική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου. Η «Σκουάντρα Ατζούρα» την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Παγκρήτιο Στάδιο αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση την Εθνική ομάδα της Ελλάδας και στην άκρη του πάγκου θα βρίσκεται ως υπηρεσιακός προπονητής ο Σίλβιο Μπαλντίνι.