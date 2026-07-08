Ιταλικό χωρίο αντιδρά στον υπερτουρισμό -Χρεώνει έως 200€ όσους κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα

Αυστηρότερους κανόνες για τους επισκέπτες θέτει σε εφαρμογή η Βαρένα, το γραφικό χωριό στις όχθες της λίμνης Κόμο της Ιταλίας, στην προσπάθειά της να περιορίσει τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και να προστατεύσει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων.

Η δημοτική αρχή αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμα από 50 έως και 200 ευρώ σε όσους κυκλοφορούν στους δρόμους του χωριού φορώντας μόνο μαγιό ή χωρίς μπλούζα, επιτρέποντας την ανάλογη ενδυμασία αποκλειστικά στις παραλίες και κατά τη διάρκεια εκδρομών με σκάφος.

Η Βαρένα, με πληθυσμό περίπου 650 κατοίκων, υποδέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά την πίεση στις υποδομές και στους δημόσιους χώρους.

Περιορισμοί και στα οργανωμένα γκρουπ

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων, ο δήμος περιορίζει και το μέγεθος των οργανωμένων τουριστικών γκρουπ, τα οποία δεν θα μπορούν πλέον να ξεπερνούν τα 25 άτομα.

Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση μεγαφώνων από τους ξεναγούς, με στόχο να μειωθεί η ηχορύπανση και ο συνωστισμός στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού.

Ο δήμαρχος της Βαρένα, Μάουρο Μαντσόνι, υπογράμμισε ότι τα μέτρα δεν στρέφονται κατά των επισκεπτών, αλλά αποσκοπούν στη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στον τουρισμό και την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

«Η Βαρένα είναι ένα υπέροχο χωριό και είμαστε περήφανοι που υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό του μαζικού τουρισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι κάτοικοι επικροτούν τα νέα μέτρα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται ήδη και έχουν γίνει δεκτοί με θετικά σχόλια από μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας.

«Στην παραλία μπορείς να φοράς ό,τι θέλεις. Όταν όμως περπατάς στο χωριό, μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην κεντρική πλατεία, οφείλεις να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς», ανέφερε ιδιοκτήτης καταστήματος στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο TGCom24. Άλλος κάτοικος χαρακτήρισε το μέτρο αναγκαίο, επισημαίνοντας πως το σημαντικό πλέον είναι να εφαρμοστεί στην πράξη.

Η Ιταλία βάζει «φρένο» στον υπερτουρισμό

Η Βαρένα δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες ιταλικές πόλεις και τουριστικοί προορισμοί υιοθετούν περιοριστικά μέτρα, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού.

Το 2022, ο δήμος του Σορέντο είχε θεσπίσει υψηλά πρόστιμα για όσους κυκλοφορούσαν στο ιστορικό κέντρο με μαγιό ή γυμνόστηθοι, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά προσέβαλλε την εικόνα της πόλης.

Έναν χρόνο αργότερα, το κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο προχώρησε στη δημιουργία ειδικών ζωνών όπου απαγορεύεται η πολύωρη στάση και η λήψη selfies, με στόχο να αποσυμφορηθούν τα σημεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.