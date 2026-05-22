Ιταλός αρχαιολόγος προκαλεί: «Δεν έχουν κλαπεί τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Τους ανήκουν νόμιμα»

Θέση ενάντια στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα παίρνει ένας Ιταλός κλασικός αρχαιολόγος, ο Μάριο Τραμπούκο ντελα Τορέτα, μέσα από άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph.

Στο κείμενό του υποστηρίζει ότι το Βρετανικό Μουσείο αποτελεί τον νόμιμο και οριστικό κάτοχο των Γλυπτών, ενώ κατηγορεί την παγκόσμια συζήτηση για τον επαναπατρισμό τους ότι έχει ξεφύγει από τον πυρήνα της και έχει μετατραπεί σε παιχνίδι πολιτικών και ιδεολογιών.

Ο Ιταλός αρχαιολόγος επιμένει πως η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από τα Γλυπτά έχει πλέον απομακρυνθεί από την επιστημονική και ιστορική της βάση, φορτίζοντας το ζήτημα με συναίσθημα και εθνικές προεκτάσεις. Παράλληλα, αμφισβητεί τη διαδεδομένη άποψη περί «κλοπής» από τον Έλγιν, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του πρέπει να κριθούν με βάση το νομικό πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκείνης της περιόδου.

Τέλος, αναφέρει ότι δέχεται πίεση και προσπάθειες «ακύρωσής» του λόγω αυτών των θέσεων, όμως δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει να τις υπερασπίζεται δημόσια.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Ιταλού Αρχαιολόγου στην Telegraph

«Είμαι κλασικός αρχαιολόγος και έχω αφιερώσει πολλά χρόνια στη μελέτη της Ελλάδας και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Έχω επίσης ζήσει στην Αθήνα για τέσσερα χρόνια, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά τόσο του καιρού όσο και των ανθρώπων της. Ωστόσο, στα μάτια των Ελλήνων εθνικιστών, είμαι ένοχος για ένα από τα χειρότερα “αδικήματα”: δεν πιστεύω ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα. Και γι’ αυτό έχω “ακυρωθεί”.

Όλα ξεκίνησαν το 2021, όταν το αρχαιολογικό μουσείο της πατρίδας μου, της Παλέρμο στη Σικελία, αποφάσισε να παρακάμψει το συνολικό νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ιταλία και να στείλει στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα ένα μικρό τμήμα της ζωφόρου του Παρθενώνα, που βρισκόταν στη συλλογή της Σικελίας για σχεδόν 200 χρόνια.

Το κομμάτι είχε ήδη δανειστεί στην Ελλάδα στο παρελθόν, αλλά πάντα επέστρεφε. Αυτή τη φορά το ονόμασαν “κατάθεση”, με την πρόθεση να παραμείνει εκεί μόνιμα. Είναι παράνομο, αλλά “δείχνει ωραίο” στην κάμερα.

Τότε έγραψα κάποια άρθρα στα οποία αντιτάχθηκα σε αυτή την κίνηση, υποστηρίζοντας ότι για τον ιστορικό και τον αρχαιολόγο η ιστορία που έφερε αυτό το κομμάτι στο Παλέρμο είναι εξίσου σημαντική με την ιστορία δημιουργίας του Παρθενώνα και ότι δεν μπορεί να θυσιαστεί η μία για την άλλη. Αυτό προκάλεσε άμεση αντίδραση: πώς είναι δυνατόν ένας αρχαιολόγος να αντιτίθεται στην επανένταξη ενός τμήματος στο μνημείο από το οποίο προέρχεται; Πώς τολμά να αμφισβητεί το υπέρτατο δόγμα του πολιτιστικού επαναπατρισμού; Ήμουν μια ιδιαιτερότητα, μια «λευκή μύγα».

Τα τελευταία πέντε χρόνια κάνω εκστρατεία κατά της ελληνικής διεκδίκησης των Γλυπτών ειδικά, αλλά και κατά της συναισθηματικής επαναπατριστικής λογικής για αντικείμενα που αποκτήθηκαν νόμιμα, συχνά υπό την πίεση του πλήθους.

Η ελληνική διεκδίκηση δεν έχει βάση, επειδή υποστηρίζεται ότι ο λόρδος Έλγιν «έκλεψε» τα γλυπτά. Ας σκεφτούμε για λίγο το παράλογο αυτής της άποψης: ότι ένας Βρετανός αριστοκράτης μπήκε σε μια στρατιωτική εγκατάσταση (όπως ήταν η Ακρόπολη το 1801) με εκατοντάδες εργάτες, πήρε ό,τι ήθελε και το μετέφερε για μήνες υπό το βλέμμα της οθωμανικής φρουράς, χωρίς καμία άδεια. Παράλογο, σωστά;

Επιπλέον, διαθέτουμε μεταφρασμένο αντίγραφο της άδειάς του και μαρτυρίες της εποχής επιβεβαιώνουν την ιστορία του, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του λόρδου Βύρωνα, του πιο σφοδρού επικριτή του Έλγιν. Οι Έλληνες δεν αποδέχονται τίποτα από αυτά.

Η συζήτηση οξύνθηκε από τότε που η ηθοποιός και πολιτικός Μελίνα Μερκούρη έγινε υπουργός Πολιτισμού στην σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ελλάδας το 1981. Μια παθιασμένη πολιτικός και ικανή χειρίστρια των ΜΜΕ, μετέτρεψε ένα θέμα πολιτιστικής διπλωματίας σε σταυροφορία. Σήμερα σχεδόν όλοι οι Έλληνες θεωρούν την επιστροφή των Γλυπτών εθνικής σημασίας, και το υπουργείο Πολιτισμού έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ισχυρή πολιτική βαρύτητα.



Το ζήτημα είναι ότι, ανεξάρτητα από τη ρητορική και τις συναισθηματικές εκφράσεις της Μερκούρη, τα Γλυπτά ανήκουν νομικά στο Βρετανικό Μουσείο και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους είναι αδιαμφισβήτητος. Τα γλυπτά ήταν τα εναπομείναντα τμήματα ενός ετοιμόρροπου κτιρίου μέσα σε στρατιωτική ζώνη, στην πράξη δημόσιας ιδιοκτησίας υπό την αρμοδιότητα του Μεγάλου Βεζίρη.

Η Αθήνα ήταν ένα μικρό διοικητικό κέντρο σε μια επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πλήρως ενταγμένη στο διοικητικό και νομικό της πλαίσιο, όπως η Άγκυρα ή το Χαλέπι. Είχαν κάθε δικαίωμα να δώσουν στον Έλγιν αυτό που ζήτησε και το έκαναν, για δικούς τους πολιτικούς λόγους.

Δύο αιώνες αργότερα, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να προσφέρει τρία κομμάτια της διακόσμησης του Παρθενώνα από τη συλλογή του Βατικανού στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών ως φιλική χειρονομία, οι Έλληνες δεν είχαν αντίρρηση. Όμως αν ο Σουλτάνος είχε δώσει κομμάτια στον Έλγιν, αυτό θεωρείται απαράδεκτο.

Ήταν άλλη εποχή, θα πει κανείς, αλλά οι προκάτοχοι του Αρχιεπισκόπου δεν διέφεραν ιδιαίτερα, καθώς προσέφεραν αρχαιότητες ως δώρα ή τις πουλούσαν για χρήματα.

Ο τρόπος που βλέπουμε σήμερα τον Παρθενώνα είναι σε μεγάλο βαθμό ένα ρομαντικό κατασκεύασμα, ένας μύθος που δημιουργήθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της αρχαιολογίας από το Εδιμβούργο έως το Μόναχο, χάρη και στην απομάκρυνση των Γλυπτών στο Λονδίνο.



Ο Παρθενώνας ήταν ένα τοπικό οικοδόμημα (πιθανότατα ούτε καν ναός), σε ένα τοπικό ιερό, κατασκευασμένο με χρήματα που αφαιρέθηκαν από συμμάχους από μια σκληρή αυτοκρατορία. Παρουσιάζεται ως σύμβολο δημοκρατίας, όμως μια πιο κοντινή ιστορική αναλογία θα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ για να χτίσει μια αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο.

Οι αρχαίες πηγές τον αναφέρουν ελάχιστα, αφήνοντας πολλά στοιχεία αβέβαια. Το συμβολικό φορτίο του είναι κυρίως εθνικιστική κατασκευή Γερμανών μελετητών στην εποχή ίδρυσης του Βασιλείου της Ελλάδας το 1833, με βρετανική βοήθεια.

Η “πολιτιστική καταστροφή” της εξάλειψης όσων δεν ταιριάζουν στον μύθο ξεκινά από εκεί. Όλες οι λεπτομέρειες, οι αποχρώσεις και τα ιστορικά δεδομένα θυσιάζονται στον βωμό ενός πατριωτικού συμβόλου που πρέπει να ανασυγκροτηθεί για να νιώθει η πατρίδα ολοκληρωμένη, ακόμη κι αν αυτό δεν είναι πλέον εφικτό.

Αυτό προσπαθώ να εξηγώ σε όσους με ακούν. Και αυτή είναι η ιστορικά τεκμηριωμένη αφήγηση που περιμένω από τα επιστημονικά ιδρύματα να παρουσιάζουν στους επισκέπτες τους, τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα. Δεν πρέπει να μοιράζουν πολιτικά φυλλάδια.

Γι’ αυτό και η πρόσφατη “ακύρωσή” μου από το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παρουσιάζεται ως παγκόσμιας κλάσης ίδρυμα, αλλά ο εξοπλισμός και οι πόροι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις ανακριβείς και παραπλανητικές αφηγήσεις για τον Έλγιν και τη Βρετανία που παρουσιάζονται καθημερινά στους επισκέπτες.

Τους “ταΐζουν” ιδεολογική προπαγάνδα ώστε να επιστρέφουν στις χώρες τους και να πιέζουν για αποφάσεις που αντιβαίνουν στην ιστορία και τον πολιτισμό που υποτίθεται ότι προστατεύουν.

Δεν μπορώ να το ανεχθώ. Και γι’ αυτό, είτε με “ακύρωση” είτε χωρίς, συνεχίζω».