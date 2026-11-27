Μετά τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, και ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την επίθεση του Κιέβου κατά ρωσικών πλοίων στ’ ανοικτά της Βεγγάζης.

Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, κατά την ομιλία του στο πολιτικό συνέδριο Noi Moderati, σχετικά με την ουκρανική επίθεση σε ρωσικά πλοία στη Λιβύη, την οποία ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι είχε συντονιστεί με συμμάχους, υπογράμμισε: «Ο Ζελένσκι είπε κάτι αναληθές… Θα το ξαναπώ: ήταν ψευδές όσον αφορά την Ιταλία, και είναι εύκολο για μένα να το πω αυτό επειδή είμαι ο υπουργός Άμυνας. Σήμερα μίλησα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και κανένας από αυτούς τους συμμάχους δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτό. Καταλαβαίνω ότι μίλησε με την Μελόνι, και καταλαβαίνω ότι στη συνομιλία του με τον Μελόνι τροποποίησε ακόμη και ελαφρώς τη δήλωσή του, λέγοντας ότι δεν εννοούσε αυτό. Οπότε όχι. Κανένας από τους συμμάχους δεν γνώριζε τίποτα – όχι μόνο η Ιταλία, αλλά κανένας άλλος σύμμαχος στην Ευρώπη ή στο ΝΑΤΟ. Οπότε το αρνούμαι, ώστε τουλάχιστον να τελειώσει αυτή η διαμάχη και να μπορέσουμε να αρχίσουμε να μιλάμε για άλλα πράγματα».

Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι- Ζελένσκι

Η κυβέρνηση της Ρώμης ανακοίνωσε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρεται, «η Μελόνι εξέφρασε την ανησυχία της ιταλικής κυβέρνησης για την επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις στο λιμάνι της Βεγγάζης». Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, η επιχείρηση αυτή «παραβίασε την κυριαρχία της Λιβύης και κινδυνεύει να προκαλέσει την επέκταση της σύρραξης στη Μεσόγειο».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας της προς την Ουκρανία στην όλη πορεία που πρέπει να οδηγήσει σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, αλλά «αποσαφήνισε ότι η στήριξη αυτή δεν μπορεί να μετατραπεί σε αποδοχή πρωτοβουλιών οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ιταλίας και της περιοχής».

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προληπτικό συντονισμό με τους εταίρους. Διαβεβαίωσε ότι κατανόησε τις ιταλικές ανησυχίες και δεσμεύθηκε ότι θα εγγυάται μια διαρκή και άμεση επικοινωνία και ότι θα μοιράζεται τις πληροφορίες που θα διαθέτει», καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.