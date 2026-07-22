«Ήταν μια δύσκολη εποχή για μένα»: Η ανάρτηση του Αρναούτογλου για την μητέρα του που συγκίνησε

Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος, βλέποντας ξανά ένα απόσπασμα από την εκπομπή Moments, γύρισε νοερά σε μια περίοδο που σημάδεψε τη ζωή του.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε από τη Foss Productions, ξύπνησε αναμνήσεις από την εποχή των γυρισμάτων, όταν ο παρουσιαστής βρισκόταν αντιμέτωπος με την απώλεια της μητέρας του.

«Θα το θυμάμαι μια ζωή»

Στην ανάρτησή του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανέφερε πως, παρά τη δύσκολη προσωπική κατάσταση που βίωνε τότε, οι άνθρωποι της εκπομπής κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εμπειρία που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Ζέτα, στην ομάδα της εκπομπής, αλλά και στη Foss Productions, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη και το κλίμα που δημιούργησαν εκείνη την περίοδο.

Η αναφορά στον Αντώνη Ρέμο

Ξεχωριστή θέση στο μήνυμά του είχε και ο Αντώνης Ρέμος, για τον οποίο έγραψε με λόγια γεμάτα εκτίμηση και αγάπη.

«Ο Αντώνης μας, ο Αντώνης σας, ο φίλος μιας ζωής, χωρίς πολλά λόγια και τυμπανοκρουσίες, πάντα δίπλα στα καλά και στα άσχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία του τραγουδιστή στις δύσκολες στιγμές.

Με τη σύντομη αυτή ανάρτηση, ο παρουσιαστής έδειξε πως ο χρόνος μπορεί να απαλύνει τον πόνο, όχι όμως και να σβήσει τις αναμνήσεις ή την αξία των ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα του όταν το είχε περισσότερο ανάγκη.