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Είναι η ιστορία που έγινε αρχέτυπο του αληθινού έρωτα, ενός έρωτα που αναμετριέται με τους νόμους αυτού του κόσμου αλλά προσπαθεί να νικήσει και τον θάνατο. Έγινε παγκόσμιο σύμβολο στους αιώνες, ενέπνευσε αμέτρητες άλλες ιστορίες και αναρίθμητα έργα τέχνης, ενώ έχει μέχρι σήμερα τη δική του θέση στην ποπ κουλτούρα. Ο λόγος φυσικά για τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, το ζευγάρι που πρωταγωνιστεί στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ.

Ωστόσο, ήταν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα πραγματικά πρόσωπα; Και από πού εμπνεύστηκε το θέμα του ο εμβληματικός Άγγλος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας;

Οι Καπουλέτοι και οι Μοντέγοι ίσως βασίστηκαν σε πραγματικές οικογένειες

Σύμφωνα με αφιέρωμα του historyfacts.com, η τραγωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ τυπώθηκε για πρώτη φορά το 1597.

Ο διάσημος πρόλογος του έργου παρουσιάζει μια καθηλωτική ιστορία για «ένα ζευγάρι άτυχων εραστών (που) αφαιρούν τη ζωή τους» εξαιτίας μιας «αρχαίας βεντέτας» ανάμεσα στα σπιτικά τους, ιστορία που εκτυλίσσεται στη Βερόνα της Ιταλίας στους μεσαιωνικούς χρόνους.

Αν και οι ιστορικοί γενικά συμφωνούν ότι η Ιουλιέτα Καπουλέτου και ο Ρωμαίος Μοντέγος ήταν φανταστικοί χαρακτήρες, είναι πιθανό οι αντίπαλοι οίκοι τους να βασίστηκαν σε πραγματικές οικογένειες της Βερόνας.

Πηγή: Wikimedia Commons

Σήμερα, οι ταξιδιώτες στη Βερόνα μπορούν να επισκεφθούν αξιοθέατα της πόλης που ίσως ενέπνευσαν τον θεατρικό συγγραφέα και τους προκατόχους του, συμπεριλαμβανομένων δύο κατοικιών που παρουσιάζονται ως τα σπίτια των Μοντέγων και των Καπουλέτων, καθώς και τον τάφο της Ιουλιέτας στο φραγκισκανικό μοναστήρι έξω από τη Βερόνα.

Η εγκυρότητα αυτών των ισχυρισμών, ωστόσο, ποικίλλει: Ενώ το μοναστήρι έχει αναγνωριστεί ως το σκηνικό που αναφέρεται στην τελευταία πράξη του έργου του Σαίξπηρ, ο τάφος αποτελεί μια συμβολική αναπαράσταση του σημείου ταφής της φανταστικής Ιουλιέτας.

Επίσης, η τοποθεσία που είναι γνωστή σήμερα ως La Casa di Giulietta (Το Σπίτι της Ιουλιέτας) είναι μια κατοικία του 13ου αιώνα που ανήκε στην οικογένεια Νταλ Καπέλο (Dal Cappello, ευρύτερα γνωστή ως Καπελέτι), η οποία, σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς, ίσως ενέπνευσε τους Καπουλέτους του Σαίξπηρ.

Μάλιστα, ο Σαίξπηρ δανείστηκε τα ονόματα των «δύο σπιτικών» από τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, ένα ιταλικό αφηγηματικό ποίημα που γράφτηκε στις αρχές του 14ου αιώνα. Το ποίημα του Δάντη είναι ένα από τα παλαιότερα κείμενα που αναφέρονται στις οικογένειες Μοντέκχι (Montecchi) και Καπελέτι (Cappelletti) -τις ιταλικές εκδοχές των ονομάτων «Μοντέγοι» και «Καπουλέτοι»- οι οποίες ήταν πραγματικές αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις του 13ου αιώνα.

Πηγή: Wikimedia Commons

Από πού προήλθαν οι χαρακτήρες του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας;

Ο Άγγλος συγγραφέας φαίνεται πως ήταν εξαιρετικά ικανός στο να παίρνει ήδη υπάρχουσες ιστορίες και να τις μετατρέπει σε δικά του θεατρικά έργα. Μερικές φορές, ο Σαίξπηρ δανειζόταν ακόμα και τα ονόματα των χαρακτήρων.

Τα ονόματα των δύο πρωταγωνιστών έχουν ιταλικές ρίζες και εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία του Ιταλού συγγραφέα Λουίτζι Ντα Πόρτο, «Giulietta e Romeo», στο μυθιστόρημά του «Historia novellamente ritrovata di due nobles amanti» («Μια Νεοανακαλυφθείσα Ιστορία Δύο Ευγενών Εραστών»). Το έργο του Ντα Πόρτο εκδόθηκε το 1531 και γνώρισε τεράστια δημοτικότητα στην Ευρώπη, πολύ πριν ο Σαίξπηρ γράψει το δικό του έργο.

Πηγή: Wikimedia Commons

Ο ίδιος ο Ντα Πόρτο εμπνεύστηκε το θέμα του από τον Ιταλό ποιητή του 15ου αιώνα, Μαζούτσιο Σαλερνιτάνο, ο οποίος είχε συμπεριλάβει μια παρόμοια τραγική ιστορία αγάπης στη συλλογή του με 50 διηγήματα, «Il Novellino», που εκδόθηκε το 1476.

Η ιστορία του Σαλερνιτάνο, για τον Μαριότο και τη Τζανότσα από τη Σιένα (μια πόλη περίπου 320 χιλιόμετρα μακριά από τη Βερόνα), θεωρείται η παλαιότερη γνωστή εκδοχή του μύθου του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας και η πηγή για το έργο του Ντα Πόρτο.

Η εκδοχή του Σαλερνιτάνο περιλαμβάνει έναν μυστικό γάμο και ένα υπνωτικό φίλτρο, αλλά πολλές άλλες λεπτομέρειες διαφέρουν από τη γνωστή σαιξπηρική ιστορία, ενώ οι εραστές πεθαίνουν με διαφορετικό τρόπο.

Ο Σαίξπηρ δεν επινόησε το μοτίβο των «καταδικασμένων εραστών»

Το πλαίσιο της ιστορίας του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας δεν γεννήθηκε με τον Σαίξπηρ -είναι μια πλοκή που είναι σχεδόν σίγουρα τόσο παλιά όσο και η ίδια η τέχνη της αφήγησης. Οι «Μεταμορφώσεις» του Οβίδιου, που εκδόθηκαν το 8 μ.Χ., περιέχουν την παλαιότερη σωζόμενη εκδοχή αυτής της γνώριμης πλοκής, αν και ακόμη κι ο Ρωμαίος ποιητής εμπνεύστηκε από άλλους μύθους.

Στην ιστορία του Οβίδιου, ο Πύραμος και η Θίσβη είναι ένα ζευγάρι εραστών από τη Βαβυλώνα, των οποίων οι γονείς απαγορεύουν τον γάμο. Όταν το ζευγάρι ξεγλιστρά για να συναντηθεί κοντά σε μια μουριά, η Θίσβη τρομάζει από ένα λιοντάρι και τρέπεται σε φυγή, αφήνοντας πίσω τον μανδύα της. Ο Πύραμος βρίσκει τον μανδύα και, πιστεύοντας ότι η αγαπημένη του έχει σκοτωθεί, πέφτει πάνω στο σπαθί του. Όταν η Θίσβη βρίσκει το σώμα του, βάζει και η ίδια τέλος στη ζωή της με το ίδιο σπαθί.

Αυτή η διαχρονική ιστορία του Οβίδιου για τους καταδικασμένους εραστές ίσως ενέπνευσε και άλλους συγγραφείς να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε δικές τους τραγικές ιστορίες αγάπης.

Πηγή: Wikimedia Commons

Η βασική πηγή έμπνευσης

Ο Σαίξπηρ ήταν σίγουρα ενήμερος για την ιστορία του Πυράμου και της Θίσβης. Το έργο του «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» -γραμμένο περίπου την ίδια εποχή με το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»- περιλαμβάνει ένα «θέατρο μέσα στο θέατρο», όπου μια ομάδα ερασιτεχνών ηθοποιών ανεβάζει μια εκδοχή της ιστορίας του Οβίδιου.

Ωστόσο, παρά τον φόρο τιμής, η σύνδεση μεταξύ του Οβίδιου και του σαιξπηρικού «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Η έμπνευση του Σαίξπηρ πιθανότατα προήλθε από μια ποικιλία διαφορετικών πηγών και μοτίβων που χρησιμοποιούσαν άλλοι συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένου του αφηγηματικού ποιήματος του Άγγλου ποιητή Άρθουρ Μπρουκ (1562), «The Tragical History of Romeus and Juliet».

Αυτό το ποίημα βασίστηκε με τη σειρά του στη γαλλική μετάφραση μιας ιστορίας του Ιταλού συγγραφέα Ματέο Μπαντέλο («Novelle») και επηρεάστηκε από το επικό ποίημα του Τζέφρι Τσόσερ (14ος αιώνας), «Τρωίλος και Χρυσηίδα».

Το έργο του Σαίξπηρ ενσωματώνει αλλαγές που έκανε ο Μπρουκ στην εκδοχή του Μπαντέλο, οδηγώντας τους μελετητές στο συμπέρασμα ότι το ποίημα του Μπρουκ ήταν η κύρια πηγή έμπνευσης για τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Σε κάθε περίπτωση, το θεατρικό έργο του Άγγλου συγγραφέα είναι μια αυτόνομη δημιουργία με τις δικές της αρετές και χαρακτηριστικά, ίσως και με την εκπληκτική ικανότητά του να ανασυνθέτει προηγούμενες δημιουργίες και γνωστούς μύθους και να τους προχωρά πολύ παραπέρα, κάτι που οδήγησε τον «Ρωμαίο και Ιουλιέτα» στην αιωνιότητα.