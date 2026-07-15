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«Ήταν ολόγυμνος – Φοβόμαστε για τα παιδιά μας»: Μαρτυρίες στον Flash για τον επιδειξία στην Κυψέλη

Τι λένε κάτοικοι της περιοχής για τον 59χρονο που συνελήφθη για προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας έξω από παιδική χαρά.

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Γιάννης Κέμμος avatar
Γιάννης Κέμμος

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Σοκ σε γονείς και κατοίκους της Κυψέλης έχει προκαλέσει η δράση του 59χρονου που αυνανιζόταν μπροστά από παιδική χαρά, το απόγευμα της Τρίτης (14/7). Ο δράστης συνελήφθη όταν οι έντρομοι γονείς ειδοποίησαν την αστυνομία, ενώ έτρεχαν να απομακρύνουν τα παιδιά τους που είχαν ξεσπάσει σε κλάματα.

«Ξαφνικά είδα να περνάει από μπροστά μου ένας άνδρας γυμνός! Στην αρχή δεν το πίστευα, νόμιζα ότι ονειρευόμουν. Ήταν ολόγυμνος και πήγαινε με το πάσο του» περιγράφει στον FLASH αυτόπτης μάρτυρας, που είδε τον 59χρονο να κατευθύνεται προς την παιδική χαρά.

@flashgrofficial

Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση ενός γυμνού άνδρα στην Κυψέλη, με αυτόπτες μάρτυρες να δηλώνουν πως στην αρχή δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος

♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr



«Το πρωί επισκεφθήκαμε την παιδική χαρά της Κυψέλης και συνομιλήσαμε με γονείς. Όπως μας είπαν, φοβούνται για την ασφάλεια των παιδιών τους ακόμη και στο πάρκο όπου πηγαίνουν για να παίξουν, αφού η παραβατικότητα στην περιοχή έχει αυξηθεί δραματικά», αναφέρει γονέας.

@flashgrofficial

Δύο κάτοικοι της Κυψέλης περιγράφουν την έντονη ανησυχία που επικρατεί μετά τα πρόσφατα περιστατικά στην περιοχή. 📹Γιάννης Κέμμος

♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

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