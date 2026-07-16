LIFE Showbiz Σταμάτης Κραουνάκης Λυκαβηττός Τάκης Ζαχαράτος Νίκος Χαρδαλιάς

Ήταν όλοι εκεί για τον Σταμάτη- Ποιοι χειροκρότησαν την "Λυσιστράτη" του Κραουνάκη (Φωτογραφίες)

Γέμισε ο Λυκαβηττός celebrities μετά το sold out της περασμένης εβδομάδας

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Τζώρτζια Γεωργίου

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Ο Σταμάτης Κραουνάκης κατάφερε,  υπογράφοντας μουσική, κείμενο και σκηνοθεσία για τη "Λυσιστράτη", να γίνει η καυτή καλλιτεχνική βραδιά του Ιουλίου στην Αθήνα και να συγκεντρώσει τους αγαπημένους φίλους του από τον χώρο της πολιτικής, του θεάματος και του θεάτρου.  Μια άκρως ξεκαρδιστική παράσταση όπου η όπερα συναντά το λαικό τραγούδι και η αυθάδης αριστοφανική ηρωίδα του «τότε» προσγειώνεται στο «σήμερα» μέσα από τη σύγχρονη σατιρική σκηνοθετική ματιά του.

Στον ομώνυμο ρόλο, η Ελένη Ουζουνίδουπου καταχειροκροτήθηκε από όλους όσοι βρέθηκαν στο θέατρο του Λυκαβηττού.

Στιγμιότυπο απο την παράσταση
Στιγμιότυπο απο την παράσταση

Ανάμεσα σε άλλους την παράσταση απόλαυσαν οι: Μίρκα Παπακωνσταντίνου με τον σύζυγο της Ρήγα Αξελό, ο Νίκος Χαρδαλιάς, η Κατερίνα Στανίση, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ευαγγελία Μουμούρη, ο Θέμης Σοφός με τη μητέρα του Μαρία Σοφού κ.α.

Δείτε φωτογραφίες από τη βραδιά:

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Θέμης Σοφός, Σταμάτης Κραουνάκης, Μαρία Σοφού
Θέμης Σοφός, Σταμάτης Κραουνάκης, Μαρία Σοφού

Δείτε το άλμπουμ της βραδιάς:

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Σταμάτης Κραουνάκης, Νίκος Χαρδαλιάς

Σταμάτης Κραουνάκης, Νίκος Χαρδαλιάς

Κατερίνα Στανίση

Κατερίνα Στανίση

Μπέσσυ Αργυράκη

Μπέσσυ Αργυράκη

Ρήγας Άξελος, Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Ρήγας Άξελος, Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Χριστίνα Κοντοβά

Χριστίνα Κοντοβά

Κώστας Βενετσάνος, Σπύρος Μπιμπίλας

Κώστας Βενετσάνος, Σπύρος Μπιμπίλας

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LIFE Showbiz Σταμάτης Κραουνάκης Λυκαβηττός Τάκης Ζαχαράτος Νίκος Χαρδαλιάς

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