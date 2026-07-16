Ήταν όλοι εκεί για τον Σταμάτη- Ποιοι χειροκρότησαν την "Λυσιστράτη" του Κραουνάκη (Φωτογραφίες)

Ο Σταμάτης Κραουνάκης κατάφερε, υπογράφοντας μουσική, κείμενο και σκηνοθεσία για τη "Λυσιστράτη", να γίνει η καυτή καλλιτεχνική βραδιά του Ιουλίου στην Αθήνα και να συγκεντρώσει τους αγαπημένους φίλους του από τον χώρο της πολιτικής, του θεάματος και του θεάτρου. Μια άκρως ξεκαρδιστική παράσταση όπου η όπερα συναντά το λαικό τραγούδι και η αυθάδης αριστοφανική ηρωίδα του «τότε» προσγειώνεται στο «σήμερα» μέσα από τη σύγχρονη σατιρική σκηνοθετική ματιά του.

Στον ομώνυμο ρόλο, η Ελένη Ουζουνίδουπου καταχειροκροτήθηκε από όλους όσοι βρέθηκαν στο θέατρο του Λυκαβηττού.

Στιγμιότυπο απο την παράσταση

Ανάμεσα σε άλλους την παράσταση απόλαυσαν οι: Μίρκα Παπακωνσταντίνου με τον σύζυγο της Ρήγα Αξελό, ο Νίκος Χαρδαλιάς, η Κατερίνα Στανίση, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ευαγγελία Μουμούρη, ο Θέμης Σοφός με τη μητέρα του Μαρία Σοφού κ.α.

Δείτε φωτογραφίες από τη βραδιά:

Θέμης Σοφός, Σταμάτης Κραουνάκης, Μαρία Σοφού

Δείτε το άλμπουμ της βραδιάς: