«Ήταν όντως η Σακίρα;»: Η εμφάνιση στο Μουντιάλ 2026 που πυροδότησε θύελλα θεωριών στα social media

Εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν την τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 στο Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού, όμως λίγες ώρες αργότερα το ποδόσφαιρο δεν ήταν το βασικό θέμα συζήτησης.

Όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σακίρα και σε ένα απρόσμενο ερώτημα που κατέκλυσε τα social media: ήταν πράγματι η Κολομβιανή σταρ πάνω στη σκηνή ή μια σωσίας της;

Η συζήτηση εξαπλώθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα στο X, στο TikTok και στο Instagram, μετατρέποντας την εμφάνιση της τραγουδίστριας σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων ημερών.

Οι λεπτομέρειες που άναψαν τη φωτιά των φημών

Η αφορμή δόθηκε αμέσως μετά την ερμηνεία του επίσημου τραγουδιού της διοργάνωσης, «Dai Dai».

Χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να αναλύουν καρέ-καρέ την εμφάνιση της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα στοιχεία δεν θύμιζαν τη γνωστή εικόνα της Σακίρα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν:

Τα σκούρα γυαλιά που φορούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης.

Το χτένισμα και το χρώμα των μαλλιών της.

Οι περιορισμένες κοντινές λήψεις του προσώπου της.

Η χορογραφία, την οποία αρκετοί χαρακτήρισαν λιγότερο δυναμική από ό,τι συνήθως.

Δεν έλειψαν μάλιστα και όσοι υποστήριξαν ότι η καλλιτέχνιδα φαινόταν να χάνει στιγμιαία την ισορροπία της πάνω στη σκηνή, γεγονός που ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως ένδειξη ότι δεν επρόκειτο για την πραγματική Σακίρα.

Reuters

«Αυτή δεν είναι η Σακίρα»: Η θεωρία που έγινε viral

Μέσα σε λίγες ώρες, το hashtag με το όνομα της τραγουδίστριας έγινε παγκόσμια τάση.

Χιλιάδες χρήστες άρχισαν να διατυπώνουν θεωρίες, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκε σωσίας για την παράσταση, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για προηχογραφημένη ή προμαγνητοσκοπημένη εμφάνιση.

Οι αναρτήσεις με τίτλους όπως «Αυτή δεν είναι η Σακίρα» και «Ποια τραγουδάει στη θέση της;» συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερο τη διαδικτυακή συζήτηση.

ESA WEONA NO ERA LA SHAKIRA WEOOOOOÓN!! A MI NO ME ENGAÑAAAANNNNN#mundialdefútbol pic.twitter.com/j2g5P2yOoQ — яσмιηα ναℓєяια (@lar0mie) June 11, 2026

Το στοιχείο που αποδυναμώνει τις θεωρίες

Παρά την έκταση που πήραν οι φήμες, πολλοί θαυμαστές της τραγουδίστριας επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στοιχείο που φαίνεται να επιβεβαιώνει την ταυτότητά της.

Πρόκειται για τη γνωστή ουλή που φέρει η Σακίρα στο μέτωπό της εδώ και χρόνια.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή, το συγκεκριμένο σημάδι φαίνεται να διακρίνεται στο ίδιο ακριβώς σημείο, κάτι που για πολλούς αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η καλλιτέχνιδα ήταν πράγματι παρούσα στη σκηνή.

Οι θαυμαστές απαντούν στους συνωμοσιολόγους

Αρκετοί υποστηρικτές της τραγουδίστριας θεωρούν ότι οι διαφορές που παρατήρησαν ορισμένοι χρήστες μπορούν να εξηγηθούν εύκολα.

Όπως αναφέρουν, ο φωτισμός της σκηνής, το επαγγελματικό μακιγιάζ, πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις αλλά και η επιλογή των γυαλιών ηλίου ενδέχεται να αλλοίωσαν την εικόνα της χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμφανίστηκε κάποια άλλη γυναίκα στη θέση της.

Άλλοι υπενθυμίζουν ότι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις μεγάλων διοργανώσεων συχνά χρησιμοποιούν φίλτρα εικόνας και διαφορετικές γωνίες λήψης που μπορούν να αλλάξουν αισθητά την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη.

Το μυστήριο συνεχίζεται

Μέχρι στιγμής, ούτε η Σακίρα ούτε οι εκπρόσωποί της έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τις φήμες που κυκλοφορούν.

Η σιωπή αυτή έχει δώσει ακόμη περισσότερο χώρο στις θεωρίες να αναπαραχθούν, με τη συζήτηση να συνεχίζεται αμείωτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είτε πρόκειται για μια απλή παρεξήγηση είτε για άλλη μία viral θεωρία της εποχής των social media, ένα είναι βέβαιο: η εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ 2026 κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στιγμιότυπο της βραδιάς.

Με πληροφορίες από την elespanol.com