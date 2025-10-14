«Ήταν σαν σεισμός»: Γορίλας 180 κιλών έσπασε το προστατευτικό γυαλί του κλουβιού του - Δείτε βίντεο

Ένα απρόσμενο και τρομακτικό συμβάν σημειώθηκε στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, όταν ένας γιγαντόσωμος γορίλας έπεσε με δύναμη στο γυάλινο τοίχο του κλουβιού του, προκαλώντας ρωγμή στο παχύ, θωρακισμένο τζάμι – μπροστά στα έκπληκτα μάτια των επισκεπτών.

Ο γορίλας, βάρους 180 κιλών με το όνομα Ντένι, κατάφερε να σπάσει το ένα από τα τρία στρώματα του ενισχυμένου γυαλιού που περικλείουν τον χώρο γνωστό ως «Γορίλας στο Δάσος», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπευθύνων του ζωολογικού κήπου.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, δείχνει τον Ντένι να τρέχει με φόρα προς το τζάμι και να το χτυπά, προκαλώντας φωνές και ουρλιαχτά από οικογένειες που έσπευσαν να απομακρυνθούν.

«Ένιωσα σαν να έγινε σεισμός, μέχρι που καταλάβαμε ότι ήταν απλώς ο γορίλας που χτύπησε το γυαλί. Αν το είχε χτυπήσει ξανά, πιστεύω πως τα πράγματα θα ήταν τελείως διαορετικα», δήλωσε μια επισκέπτρια. «Ήταν αρκετά τρομακτικό. Πάντως, η ασφάλεια έφτασε γρήγορα. Ο ζωολογικός κήπος διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση» παραδέχτηκε μια άλλη.

Ο ζωολογικός κήπος επιβεβαίωσε αργότερα, ότι ο Ντένι δεν τραυματίστηκε και ότι μόνο το ένα από τα τρία στρώματα του γυαλιού είχε υποστεί φθορά. Τόσο ο Ντένι όσο και ο συγκάτοικος του μεταφέρθηκαν προσωρινά σε έναν άλλον εσωτερικό χώρο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι επισκευές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ξέσπασμα του Ντένι προέκυψε λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, Μάκα, ενός 30χρονου γορίλα που υπέστη καρδιακό επεισόδιο τον Αύγουστο, γεγονός που ίσως συνδέεται με την επιθετική συμπεριφορά του.

Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου επεσήμαναν ότι παρότι η συμπεριφορά ήταν σοκαριστική για τους επισκέπτες, δεν θεωρείται ασυνήθιστη για αρσενικούς γορίλες ειδικά σε αυτή την ηλικία.