«Ήταν σαν σεισμός, η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο» - Συγκλονιστικές εικόνες

Ένας νεκρός εργαζόμενος, 67 ετών όπως τελικά διευκρινίστηκε λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν, και τέσσερις εργαζόμενοι με αναπνευστικά προβλήματα που έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, είναι ο απολογισμός από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια της Κορίνθου.

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Στο νοσοκομείο είχαν μεταβεί και δύο περαστικοί (με ελαφρά εγκαύματα) που ήταν σε μεγάλη απόσταση, όπου τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν.

Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη, ενώ διενεργούνται έρευνες σχετικά με τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο, αν οφείλεται σε εμπρησμό, αμέλεια, παράβαση των κανόνων ασφαλείας κτλ.

Η μαρτυρία του αναπληρωτή δημάρχου στον FLASH

O FLASH βρέθηκε στο σημείο και συνομίλησε με τον αναπληρωτή δήμαρχο, Χρήστο Μελέτη, για το περιστατικό.

Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός και ακούστηκε μέχρι την πόλη, ενώ βάσει των μέχρι τώρα πληροφοριών η πηγή της έκρηξης φαίνεται να είναι η κεντρική δεξαμενή του εργοστασίου που περιέχει 13 τόνους ξυδιού.

Συγκεκριμένα ο αναπληρωτής δήμαρχος ανέφερε:

«Περίπου πριν από μισή ώρα ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος. Πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν σεισμός. Σαν να έγινε ένας πολύ ισχυρός σεισμός, ο οποίος έγινε αισθητός όχι μόνο στο κέντρο της πόλης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Για να συνειδητοποιήσετε την έντασή του, ο θόρυβος ακούστηκε μέχρι και τις γύρω περιοχές.



Αμέσως ξέσπασε μια τεράστια φωτιά σε εργοστάσιο που παρασκευάζει ξύδι. Να ξέρετε ότι το περιεχόμενό του περιέχει και περίπου 15% οινόπνευμα, κάτι που φαίνεται ότι συνέβαλε στο πρόβλημα.



Τη στιγμή της έκρηξης μέσα βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Για τον πέμπτο, δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο όλα δείχνουν ότι είναι νεκρός. Προς το παρόν θεωρείται αγνοούμενος. Πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο, περίπου 25 ετών. Εργαζόταν στην επιχείρηση τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια. Η καταγωγή του είναι από τη Βόρεια Ήπειρο, όμως διέμενε μόνιμα στην περιοχή.



Όπως βλέπετε κι εσείς, εκτοξεύτηκαν αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση. Η σκεπή διαλύθηκε και κομμάτια της έχουν βρεθεί ακόμη πιο πέρα. Ήταν μια τρομακτική έκρηξη. Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, εξερράγη η κεντρική δεξαμενή, η οποία περιείχε περίπου 13 τόνους ξιδιού. Όπως είπα και πριν, το περιεχόμενο περιλάμβανε περίπου 15% οινόπνευμα. Ήταν κάποιος λάθος χειρισμός; Έγινε κάποιο λάθος; Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή.»