«Ηταν σαν σφαγείο»: Βίντεο από τρομερό καυγά σε ποντιακό γλέντι στη Θεσσαλονίκη

Συγκλονιστικά στιγμιότυπα από τον άγριο καβγά που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 15 Μαΐου σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή Νικόπολης, στη Θεσσαλονίκη, καταγράφει βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα.



Στο περιστατικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ThessPost.gr που δημοσιεύει το εν λόγω βίντεο, εμπλέκονται τουλάχιστον 20 άτομα εμπλέκονται. Σε αυτό οι θερμόαιμοι θαμώνες εκτοξεύουν πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και άλλα αντικείμενα, ανταλάσσοντας ταυτόχρονας κλωτσιές και μπουνιές και μετατρέποντας το γλέντι σε «πεδίο μάχης».

«Θα μας σκοτώσουν»

Νεαρά κορίτσια που διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο ακούγονται να φωνάζουν τρομαγμένα «θα μας σκοτώσουν», καθώς προσπαθούν να απομακρυνθούν από την άγρια συμπλοκή.



«Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδαν άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί. Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’ αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… ήταν σαν σφαγείο», αναφέρει νεαρή στο τοπικό μέσο.

«Πρώτη φορά τέτοιο περιστατικό»

Στο γλέντι βρίσκονταν μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες με μικρά παιδιά που άρχισαν άρον – άρον να φεύγουν τη στιγμή της έντασης. «Είχε πολύ μικρά παιδιά, νέους και μεγάλους. Πρώτη φορά συμβαίνει περιστατικό τέτοιας έντασης σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή μας», σημειώνει η ίδια.



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., ομάδες της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών για επεισόδιο στον χώρο της εκδήλωσης.



Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά τέσσερα τραυματισμένα άτομα: μία 18χρονη με τραύματα στο πρόσωπο και τρεις άνδρες ηλικίας 19, 26 και 36 ετών με εκδορές και τραύματα στο κεφάλι. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία τραυματίες φέρεται να προσπάθησαν να παρέμβουν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.



Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δυο προσαγωγές, ενώ στη συνέχεια οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.