«Ήταν το καλύτερο κορίτσι»: Ράγισαν καρδιές στο μνημόσυνο της 15χρονης που πέθανε στο Κραν Μοντανά

Η οικογένεια της Αλίκης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των ερευνών για την πρωτοχρονιάτικη τραγωδία με τους 40 και πλέον νεκρούς στο μπαρ

Σαράντα ημέρες πέρασαν από τη νύχτα της Πρωτοχρονιά όταν η 15χρονη Αλίκη, έχασε τη ζωή της, στην φωτιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Η νεαρή Αλίκη Καλλέργη, ήταν ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά, από το οποίο βγήκε ζωντανός ο αδερφός της. Η οικογένεια του αδικοχαμένου κοριτσιού, με βουβό πόνο, τέλεσε το 40ήμερο μνημόσυνο για το 15χρονο κορίτσι. «Ήταν το καλύτερο κορίτσι» είπε στο Star ο πατέρας της…

Εκείνη τη νύχτα κάηκαν ζωντανά 40 παιδιά και ένα ακόμα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Τώρα, η οικογένεια παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. «Έχουμε πολλά να πούμε» θα δηλώσει με νόημα ο πατέρας του αδικοχαμένου παιδιού.

Συμβολικά, η οικογένεια της Αλίκης έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι. Κάθε φορά που σηκώνουν το βλέμμα στον ουρανό, νιώθουν σα να την κοιτούν, ενώ ζουν με φωτογραφίες και αναμνήσεις.

