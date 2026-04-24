Ήταν το πρόσωπο της εισβολής στο Καπιτώλιο - Τώρα ο «Σαμάνος του QAnon» αποκαλεί «ψεύτη» τον Τραμπ

Έχει ο καιρός γυρίσματα... Στις 6 Ιανουαρίου 2021, ένας άνδρας με γυμνό στήθος, καλυμμένος με νορβηγικά τατουάζ και γούνες, με κέρατα στο κεφάλι και ένα δόρυ στο χέρι, εισέβαλε μέσα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ και κάθισε στη θέση του αντιπροέδρου στην αίθουσα της Γερουσίας.



Το βαμμένο πρόσωπο του άνδρα που θα γινόταν γνωστός σε όλον τον κόσμο ως «QAnon Shaman» ήταν μία από τις εικόνες που θα έμεναν ανεξίτηλα χαραγμένες στα ντοκουμέντα της επίθεσης που συγκλόνισε το Κογκρέσο και προκάλεσε σοκ διεθνώς, την ώρα που οι νομοθέτες συνεδρίαζαν για να επικυρώσουν τη νίκη του εκλεγμένου προέδρου, Τζο Μπάιντεν, στις εκλογές του 2020.

Σήμερα, ο Τζέικ Άντζελι – αν και πριν από πέντε χρόνια ήταν γνωστός ως Τζέικομπ Τσάνσλεϊ – εξακολουθεί να είναι σαμάνος στην πατρίδα του, την Αριζόνα και πιστεύει ότι η συμπεριφορά του στις 6 Ιανουαρίου δεν ήταν απειλητική.



«Ξέρεις εκείνο το βίντεο που έγινε viral και φαίνεται σαν να φωνάζω;» είπε στη Daily Mail. «Όλοι νομίζουν ότι φωνάζω. Όχι, φίλε, στην πραγματικότητα τραγουδάω. Τραγουδούσα και βρισκόμουν στο αποκορύφωμα του σαμανικού μου τραγουδιού. Τραγουδούσα για να καθαρίσω τις αρμονικές γραμμές σε εκείνον τον αρμονικό θάλαμο και το φαινόμενο κυματισμού...»

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντζελι ομολόγησε την ενοχή του για παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας και, τον Νοέμβριο του 2021, καταδικάστηκε σε 41 μήνες φυλάκιση.

Στο δικαστήριο, χωρίς το κάλυμμα του κεφαλιού του, δήλωσε ότι «μετανοεί ειλικρινά», ενώ ο δικαστής χαρακτήρισε την ομολογία του ως «την πιο αξιοσημείωτη που έχω ακούσει σε 34 χρόνια».



Τελικά, αποφυλακίστηκε μετά από 27 μήνες λόγω καλής συμπεριφοράς, ενώ μέρος της υπόλοιπης ποινής του εκτίθηκε σε περιορισμό στην κοινότητα σύμφωνα με τις τυπικές επίσημες διαδικασίες. Η φυλακή, όπως είπε, «ήταν χάλια».



Την πρώτη ημέρα της επιστροφής του Τραμπ στο αξίωμα, στις 20 Ιανουαρίου 2025, ο Άντζελι ήταν μεταξύ των περίπου 1.500 στους οποίους χορηγήθηκε χάρη σε μια ευρεία διακήρυξη που κάλυπτε αδικήματα συνδεδεμένα με την επίθεση στο Καπιτώλιο.

Τώρα, όμως, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν είναι πλέον τόσο ενθουσιασμένος με τον Τραμπ – κυρίως λόγω των απόψεών του σχετικά με τα αμφιλεγόμενα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.



Στα τέλη του περασμένου έτους, εμφανίστηκε ντυμένος με την πλήρη στολή του σαμάνου σε μια διαδήλωση με το σύνθημα «No Kings» στο Φοίνιξ, κρατώντας ένα πλακάτ που έδειχνε το πρόσωπο του καταδικασμένου παιδεραστή και τις λέξεις: «Αποσπά την προσοχή για να εξαπατήσει».

«Απομακρύνομαι από τον Τραμπ και την πολιτική επειδή είναι τοξικά», δήλωσε ο Άντζελι στη Daily Mail. «Ο Τραμπ είναι ψεύτης. Εξαπάτησε ολόκληρη τη χώρα και τώρα μας οδηγεί σε πόλεμο επειδή εμπλέκεται στα αρχεία Έπσταϊν. Ξέρετε, μας οδηγεί σε πόλεμο κατά παράβαση του Συντάγματος. Ο κόσμος δεν ξέρει για τους φακέλους του Έπσταϊν, ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια για το τι γινόταν στο νησί, ο κόσμος δεν ξέρει την αλήθεια για το τι γινόταν στο ράντσο Ζόρο. Αν ήξεραν τι γινόταν, τότε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήταν πρόεδρος».

