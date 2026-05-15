Ιθάκη: Επαναπροκηρύσσεται η θέση παιδιάτρου - Μισθός 4000 ευρώ, δωρεάν κατοικία και έξοδα στέγασης

Νέα κίνητρα προσφέρονται για τη θέση του παιδιάτρου στο δημόσιο σύστημα υγείας της Ιθάκης. Όπως κάνει γνωστό ο Άδωνις Γεωργιάδης, για την κάλυψη νευραλγικών θέσεων του ΕΣΥ, όπως αυτή του παιδιάτρου στην Ιθάκη, απαιτούνται ουσιαστικά κίνητρα και συνεργασίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η σημαντική πρωτοβουλία της οικογένειας Δημητρίου έρχεται να δώσει μια πραγματική λύση, ενισχύοντας έμπρακτα την προσπάθεια προσέλκυσης παιδιάτρου στο νησί και στηρίζοντας τις οικογένειες και τα παιδιά της Ιθάκης.

Σε αναρτησή του, ο υπουργός Υγείας εξηγεί: «Σήμερα συναντήθηκα στην Βουλή με τον Δήμαρχο Ιθάκης κ. Στανίτσα, τον οποίο και ευχαριστώ για την συνεργασία μας. Ανακοινώνουμε λοιπόν σήμερα μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Ιθάκη. Η οικογένεια Δημητρίου αναλαμβάνει να καλύπτει για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών το ποσό των 1.500€ μηνιαίως ως επιπλέον οικονομικό κίνητρο για τον παιδίατρο που θα επιλέξει να υπηρετήσει στην Ιθάκη. Η προσφορά τους αυτή έρχεται μετά από πολλές διαδοχικές προσκλήσεις που κατέληξαν άγονες.

Σε συνδυασμό με τα κίνητρα που παρέχει το Υπουργείο Υγείας, οι μηνιαίες αποδοχές πλέον θα αγγίζουν τις 4.000€, ενώ παράλληλα ο Δήμος Ιθάκης διαθέτει κατοικία για τη στέγαση του ιατρού, με όλα τα έξοδα για ρεύμα κλπ καλυπτόμενα από τον Δήμο. Η θέση αυτή με τα επιπλέον κίνητρα θα επαναπροκηρυχθεί άμεσα. Ευχαριστώ θερμά την οικογένεια Δημητρίου για την πρωτοβουλία της για την εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών για τα παιδιά και τις οικογένειες της Ιθάκης και βοηθά εμπράκτως το Υπουργείο Υγείας να επιτύχει τους στόχους του. Ο δρόμος που άνοιξε ο κ. Στέλιος Χατζηιωάννου για τα μικρά νησιά, αρχίζει να βρίσκει μιμητές και ελπίζω να βρούμε και άλλους στο μέλλον».