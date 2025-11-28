«Ιθάκη» - Ποιοι θα παρουσιάσουν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όπως έχει γράψει το Flash.gr, θα αποτελέσει την πρώτη ουσιαστικά πολιτική απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού στα «πυρά» που δέχθηκε για τα όσα αναφέρει στην «Ιθάκη».

Και παρά τη σεναριολογία που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστημα, πρόσωπα-έκπληξη τα οποία θα μιλήσουν για το βιβλίο δεν υπάρχουν όπως φαίνεται από τη σχετική ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Ιωάννα Λαλιώτου

Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντώνης Λιάκος

Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευγενία Φωτονιάτα

Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Χουλιαράκης

Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου από τον Alpha και Αντώνης Αντζολέτος από τον ΣΚΑΪ και την Καθημερινή.