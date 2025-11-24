«Ιθάκη»: «Θα πέσει η κυβέρνηση για ένα κωλοόνομα;» - Άγνωστες πτυχές για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών, με τον πρώην πρωθυπουργό να αποκαλύπτει άγνωστες στιγμές του παρασκηνίου εκείνης της περιόδου.

Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα θυμάται τη χαρακτηριστική φράση -παράφραση αντίστοιχης φράσης του αείμνηστου Βαγγέλη Γιαννόπουλου - που του είπε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών: «Δηλαδή, θα πέσει η κυβέρνηση για ένα κωλοόνομα;».



Όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη»: «Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως, όταν έγιναν οι δύο μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2019, κάποιοι από τους γύρω μου δείλιασαν. Μερικοί συνεργάτες μου με συμβούλεψαν να παρατήσω το ζήτημα. Να μην επιχειρήσω να το λύσω. Και στην ανάγκη να καταφύγω σε εκλογές πριν από την επίλυσή του, για να δώσω την καυτή πατάτα στον επόμενο, σε περίπτωση που έχανα.



Ένας βουλευτής μας, μάλιστα, με πλησίασε στη διάρκεια κάποιας περιοδείας, με απομόνωσε και μου είπε: ''Δηλαδή, θα πέσει η κυβέρνηση για ένα κωλοόνομα;''.



Ήταν σαφής η αναφορά του στη γνωστή φράση του αείμνηστου Βαγγέλη Γιαννόπουλου: ''Ε, όχι και να πέσει η κυβέρνηση για ένα κωλόσπιτο!''. Γέλασα αυθόρμητα. Γρήγορα, όμως, σοβάρεψα. Του εξήγησα ήρεμα πως αυτό το ζήτημα δεν ήταν ούτε αστείο ούτε εύκολο. Δεν προσφερόταν για εκλογικό κυνισμό ή μικροκομματικό συμψηφισμό. Απαιτούσε αίσθημα ευθύνης, γιατί αφορούσε την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη γεωπολιτική ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή».



Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Εν τέλει, η Συμφωνία των Πρεσπών και το τέλος της συγκυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο, ως συνέπειά της, επέτρεψε τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ με δυνάμεις της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της Ανανεωτικής Αριστεράς και ενδυνάμωσε τη θέση του ως κύριου φορέα της σύγχρονης Κεντροαριστεράς στην Ελλάδα».



Τι έγινε πριν την ψηφοφορία

«Λίγα λεπτά πριν από την ψηφοφορία στεκόμουν στο γραφείο μου στη Βουλή και κοιτούσα το ρολόι. Ήξερα ότι δεν υπήρχε περιθώριο λάθους. Είχα 145 βουλευτές. Έπρεπε να γίνουν 151. Ούτε ένας λιγότερος. Τελικά, η κυβέρνησή μου έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από 151 βουλευτές. Εκτός από τους 145 του ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ της κυβέρνησης ψήφισαν τέσσερις βουλευτές που προέρχονταν από τους ΑΝ.ΕΛ. (Κώστας Ζουράρις, Βασίλης Κόκκαλης, Έλενα Κουντουρά, Θανάσης Παπαχριστόπουλος), η ανεξάρτητη βουλεύτρια Κατερίνα Παπακώστα και ο Σπύρος Δανέλλης που προερχόταν από το Ποτάμι».