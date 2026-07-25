«Ήθελα να αποσυρθώ»: «Ραγίζει» καρδιές ο Κάριους για τον τελικό του Champions League το 2018

Ο άλλοτε τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Λόρις Κάριους, έσπασε την «σιωπή» του και μίλησε για πρώτη φορά για όσα συνέβησαν στον τελικό του Champions League το 2018, τον οποίο οι «κόκκινοι» έχασαν από την Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 1-3.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας ήταν ο μοιραίος του αγώνα, αφού πρώτα με ένα άστοχο γύρισμα πέταξε την μπάλα στον Καρίμ Μπενζεμά, δίνοντας του την ευκαιρία να σκοράρει. Λίγο αργότερα στο παιχνίδι έκανε εκ νέου σφάλμα, καθώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα σε ένα μακρινό σουτ του Γκάρεθ Μπέιλ, όπου με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε το τελικό 1-3.

Ως εκ τούτου τα μοιραία του αυτά λάθη, του κόστισαν την καριέρα του στην Λίβερπουλ. Από εκεί και πέρα έψαχνε την ομάδα που θα του έδινε ξανά την ευκαιρία να αναδειχθεί, κάτι το οποίο αρχικά δεν έγινε, αφού δεν κατάφερε να βρει τον εαυτό του σε ομάδες όπως αυτή της Ουνιόν Βερολίνου και Νιουκάστλ. Όμως η κατάσταση αυτή άλλαξε και η Σάλκε ήταν η ομάδα που ανέδειξε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, αφού σε 30 αγωνιστικές στην δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, κράτησε 13 φορές ανέπαφη την εστία του ενώ δέχθηκε μόλις 24 γκολ.

«Ποιος άλλος μπορεί να πει ότι αγωνίζεται μπροστά σε 60.000 φιλάθλους κάθε δεύτερη εβδομάδα;



«Μέχρι εκείνο το σημείο, η καριέρα μου βρισκόταν σε μια διαρκώς ανοδική πορεία, όμως ξαφνικά κατέρρευσα, έφτασα μέχρι το ναδίρ. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο, εν μέρει επειδή τότε, στα μέσα των 20 μου, δεν είχα την ίδια ωριμότητα και σταθερότητα που έχω σήμερα. Και, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, εκείνη την περίοδο έχασα την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο.

Δεν ήθελα πλέον ούτε να προπονούμαι ούτε να αγωνίζομαι. Υπήρχαν στιγμές που δυσκολευόμουν ακόμη και να πάω στη δουλειά και απλώς προσπαθούσα να βγάλω τη μέρα με έναν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικό τρόπο. Ποιος άλλος μπορεί να πει ότι αγωνίζεται μπροστά σε 60.000 φιλάθλους κάθε δεύτερη εβδομάδα; Μόνο οι απόλυτοι σούπερ σταρ της μουσικής βιομηχανίας μπορούν να το πετύχουν αυτό, πρέπει να υπενθυμίζεις συνεχώς στον εαυτό σου πόσο σημαντικό είναι».